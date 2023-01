Von Anna Dreher, Sven Haist und Philipp Selldorf

"In unserer Situation muss man auch mit kleinen Schritten zufrieden sein. Solch einen kleinen Schritt haben wir gemacht", sagte Jürgen Klopp nach dem 0:0 gegen Chelsea und fand noch etwas Gutes an diesem Punktgewinn: "Ich glaube, Arsene Wenger hat sein 1000. Spiel 0:6 verloren, und ich bin wirklich froh, dass mir das nicht passiert ist."

Mit den FC Liverpool hängt der 55-Jährige im Mittelfeld der Premier League fest, dabei ist die Mannschaft als FA-Cup-Sieger und Champions-League-Finalist in die Saison gestartet. Wie es zu der aktuellen Situation kommen konnte und was das für Klopps Zukunft heißen könnte - immerhin seit 2015 angestellt an der Anfield Road - darüber spricht Moderatorin Anna Dreher in dieser Folge von "Und nun zum Sport" mit Philipp Selldorf und Sven Haist.

Ebenso nimmt diese Sendung den Aufstieg des FC Arsenal unter Mikel Arteta in den Blick, der eine besondere Mischung von Fußballern gefunden hat, um nun mit fünf Punkten Vorsprung (bei einer Partie weniger) auf Manchester City die Premier League anzuführen. Und das, obwohl City seinen großen Erfolgshunger laufend unter Beweis stellt - zuletzt beim 3:0 gegen Wolverhampton mit dem vierten Tor-Dreierpack von Erling Haaland, der nun in 19 Partien bereits 25 Mal getroffen hat. Was kann dem Team von Pep Guardiola in dieser Saison noch alles zugetraut werden?

