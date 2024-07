In den vergangenen Tagen sind Tausende Athletinnen und Athleten aus 206 Ländern nach Frankreich gereist, um in 32 Disziplinen um Medaillen zu kämpfen. Denn am Freitag gehen sie offiziell los: Die Olympischen Spiele in Paris. Im Fokus steht der Sport, aber natürlich werden die Wettkämpfe begleitet von gesellschaftlichen und politischen Debatten.