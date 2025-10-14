Ein 4:0 gegen Luxemburg und ein aufrichtig erkämpftes 1:0 in Nordirland, das ist die Bilanz der vergangenen beiden Länderspiele der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. In der WM-Qualifikation hat die DFB-Elf den Betriebsunfall des 0:2 in der Slowakei hinter sich gelassen. Das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann führt nun die Tabelle der Gruppe A an und wenn alles glattläuft, könnte Deutschland Mitte November die Teilnahme an der Weltmeisterschaft klarmachen.