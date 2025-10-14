Ein 4:0 gegen Luxemburg und ein aufrichtig erkämpftes 1:0 in Nordirland, das ist die Bilanz der vergangenen beiden Länderspiele der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. In der WM-Qualifikation hat die DFB-Elf den Betriebsunfall des 0:2 in der Slowakei hinter sich gelassen. Das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann führt nun die Tabelle der Gruppe A an und wenn alles glattläuft, könnte Deutschland Mitte November die Teilnahme an der Weltmeisterschaft klarmachen.
Wie ist es dem Bundestrainer gelungen, das zuvor verunsicherte Team zu stabilisieren? Welche Erkenntnisse ergeben sich aus den Partien in Sinsheim und Belfast? Und wer sind die Gewinner dieser Länderspiele? Diese und weitere Fragen gilt es in der aktuellen Folge von „Und nun zum Sport“ zu klären. Moderator Jonas Beckenkamp holt dieses Mal Antworten von den Fußball-Reportern Martin Schneider und Philipp Selldorf ein.
