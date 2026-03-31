Die deutsche Nationalelf hat zwei Spiele gewonnen, man könnte also denken, dass wenige Monate vor der Weltmeisterschaft in den USA alles nach Plan läuft. Aber es klappt längst nicht alles beim Team von Julian Nagelsmann . Nach dem 4:3 in der Schweiz und dem 2:1 gegen Ghana steht das Wie zur Debatte.

Warum wirkt vieles im Spiel der Deutschen noch so instabil, insbesondere das Abwehrverhalten? Wer soll bei der WM im Sturm spielen? Havertz? Woltemade? Oder gar Lennart Karl? Was ist mit Deniz Undav? Und warum ist der Bundestrainer schon jetzt im Verteidigungsmodus, wo doch eigentlich Aufbruchstimmung herschen müsste? Darüber spricht Moderator Jonas Beckenkamp mit Martin Schneider und Philipp Schneider in der neuen Folge von „Und nun zum Sport“.

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