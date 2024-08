Im Finale der Olympischen Spielen über 100 Meter Schmetterling: Die Deutsche Angelina Köhler ist Weltmeisterin in dieser Disziplin – und auch im olympischen Finale mit dabei. Köhler schwimmt die 100 Meter in 56,42 Sekunden. Sie wird Vierte. 21 Hundertstel trennen sie von Bronze, das holt: Yufein Zhang. Aber es gibt Stimmen, die sagen: Zhang dürfte bei Olympia gar nicht dabei sein. 2021 wurde sie positiv auf das Herzmittel Trimetazidin getestet. Doping. Zusammen mit 22 anderen chinesischen Athleten. Das hatte die ARD-Dopingredaktion recherchiert. Gesperrt wurde keiner der 23 Athleten. Schuld habe, so die chinesischen Behörden, verunreinigtes Essen. Bei zwei weiteren Fällen im chinesischen Team gab es zuletzt eine ähnliche Begründung.