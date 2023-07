Am Wochenende: Der Frauenfußball braucht starke Vorbilder

Von Ann-Marlen Hoolt

Seit Donnerstag läuft die Fußball-WM der Frauen in Australien und Neuseeland. Viele Fußball-Fans schauen hin, aber in vielen Köpfen hält sich noch immer das Vorurteil, dass der Fußball der Frauen langsamer oder vielleicht sogar schlechter sei, als der der Männer. Aber eine Studie zeigt: Wer nicht weiß, welches Geschlecht ein Spieler oder eine Spielerin hat, sieht in der Leistung von Frauen und Männern praktisch keinen Unterschied. Cornel Nesseler, einer der Autoren der Studie, erklärt: "Als Laie ist es unmöglich, beim Niveau einen Unterschied zu erkennen. Aber wir interpretieren die Leistung einfach anders."