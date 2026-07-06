Es ist ein Eklat, der diese Fußball -Weltmeisterschaft überschatten könnte: Donald Trump hat wohl bei Fifa -Präsident Gianni Infantino angerufen und es geschafft, dass der US-Spieler Folarin Balogun seine Sperre nach einer roten Karte nicht absitzen muss.

Balogun hatte im Sechzehntelfinale gegen Bosnien-Herzegowina die rote Karte gesehen und wäre deshalb eigentlich automatisch für mindestens ein Spiel gesperrt worden. Doch dann hat die Fifa die Sperre überraschend zur Bewährung ausgesetzt und nun darf Balogun im Achtelfinale gegen Belgien für die USA antreten.

SZ-Sportredakteur David Kulessa sagt in dieser Folge von „Auf den Punkt“, dass die Fifa mit ihrer umstrittenen Entscheidung Tür und Tor für politische Einflussnahme auf den Fußball öffne. Sie biedere sich beim Gastgeber USA an.

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Moderation, Redaktion: Philipp Saul

Redaktion: Johannes Korsche

Produktion: Juno Graner

Zitiertes und zusätzliches Audiomaterial über: ARD-Sportschau

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