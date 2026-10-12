Manchester City ist schuldig – zu diesem Urteil kommt eine unabhängige Kommission der Premier League. Schuldig, über einen Zeitraum von 2009 bis 2018 systematisch gegen Finanzregeln der Premier League verstoßen zu haben. Der Klub habe sowohl seine Einnahmen wie auch seine Ausgaben künstlich erhöht, beziehungsweise gesenkt. Die Premier League spricht von „Scheinverträgen“, von unvollständigen oder fehlerhaften Finanzberichten. Außerdem sei der Klub seiner Pflicht zur Zusammenarbeit mit den Prüfern nicht nachgekommen. Das Gremium bezifferte die finanziellen Falschdarstellungen auf gigantische 921,4 Millionen Pfund – umgerechnet mehr als eine Milliarde Euro.

Das Urteil und auch die Wortwahl der Liga könnten in ihrer Klarheit kaum eindeutiger sein, dennoch streitet Manchester City weiterhin alles ab. Der Klub sagt, die Vorwürfe würden auf falschen Darstellungen beruhen, man sei fest entschlossen, sich dagegen zu wehren. Gegen das Urteil legte ManCity rechtzeitig Berufung ein. Dennoch steht nun ein Finanzbetrug von bisher im Fußball beispiellosen Ausmaßen im Raum – und eine große Frage ist: Was folgt daraus? Unter anderem über diese Frage reden in der aktuellen Podcastfolge die beiden Sportredakteure Thomas Hürner und Martin Schneider.

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