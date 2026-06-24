Das dritte WM-Spiel des deutschen Nationalteams findet an diesem Donnerstag statt, es geht gegen Ecuador, und nach zwei Siegen könnte das eigentlich eine entspannte Sache werden. Aber ganz so einfach ist es nicht, denn die Mannschaft begleiten auch vor diesem Duell ein paar Debatten: Wie sehr trifft das Team der Ausfall von Verteidiger Nico Schlotterbeck? Sollte Leroy Sané weiter auf rechts spielen, auch wenn viele seine Leistung kritisieren? Und wann nominiert Bundestrainer Julian Nagelsmann den torgefährlichen Deniz Undav für die Startelf?
Diese und mehr Fragen gehen in dieser Folge des SZ-Fußballtalks „Und nun zur WM“ an Philipp Schneider und Philipp Selldorf, die aus den USA zugeschaltet sind. Sie erzählen Moderator Jonas Beckenkamp von ihren Eindrücken aus dem Teamquartier in Winston-Salem. Von der Kuriosität, dass der deutsche Gegner im Sechzehntelfinale erst kurz vor dem Spiel feststeht – und vom Zusammenhalt der Nationalspieler, der immer spürbarer wird.
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