Diese Weltmeisterschaft hat mit Mexiko, Kanada und den USA drei Ausrichter – doch vor allem Nachrichten aus einem Land dominieren. Die innenpolitische Lage der USA ist angespannt, die außenpolitische sowieso, was auch erstmals dazu führt, dass ein WM-Gastgeber Krieg gegen einen WM-Teilnehmer führt. Hinzu kommen die enormen Kosten für Zuschauer in den Stadien, eine Vorrunde mit 48 Nationen und einem spannungsarmen Modus, dazu ein Fußball-Weltverband, der sich durch Fifa-Präsident Gianni Infantino dem US-Präsidenten Donald Trump derart anbiedert, dass es unangenehm ist.