Diese Weltmeisterschaft hat mit Mexiko, Kanada und den USA drei Ausrichter – doch vor allem Nachrichten aus einem Land dominieren. Die innenpolitische Lage der USA ist angespannt, die außenpolitische sowieso, was auch erstmals dazu führt, dass ein WM-Gastgeber Krieg gegen einen WM-Teilnehmer führt. Hinzu kommen die enormen Kosten für Zuschauer in den Stadien, eine Vorrunde mit 48 Nationen und einem spannungsarmen Modus, dazu ein Fußball-Weltverband, der sich durch Fifa-Präsident Gianni Infantino dem US-Präsidenten Donald Trump derart anbiedert, dass es unangenehm ist.
Kann man sich angesichts all dieser Umstände um den Sport herum überhaupt freuen auf dieses Turnier? Wie ist diese WM politisch im Vergleich zu vergangenen Weltmeisterschaften einzuordnen? Und welche Themen dürften noch aufkommen? Darüber spricht Moderatorin Anna Dreher mit US-Korrespondent Boris Herrmann und Fußball-Reporter Martin Schneider.
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