Die deutsche Nationalmannschaft erlebt gegen die Elfenbeinküste schwierige 60 Minuten. Nach der ersten Halbzeit liegt das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann zurück, Yan Diomande hatte Joshua Kimmich vor dem Gegentor entscheidend abgehängt. Der Start in die zweite Hälfte misslingt – doch dann entscheidet sich Bundestrainer Julian Nagelsmann für einen entscheidenden Dreierwechsel.