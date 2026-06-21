Zum Hauptinhalt springen

Podcast „Und nun zur WM“Deutschland erreicht die K.-o.-Runde - und feiert Deniz Undav

Und nun zur WM – der Fußball-Podcast der Süddeutschen Zeitung .
Und nun zur WM – der Fußball-Podcast der Süddeutschen Zeitung. SZ.de

Deutschland liegt gegen die Elfenbeinküste 0:1 hinten, dann bringt Julian Nagelsmann Deniz Undav. Das Ergebnis: Deutschland besiegt die Elfenbeinküste und steht erstmals seit 2014 in der K.-o.-Runde einer Fußball-WM.

Von Martin Schneider, Philipp Schneider und Philipp Selldorf

SZ bei Google bevorzugen

Die deutsche Nationalmannschaft erlebt gegen die Elfenbeinküste schwierige 60 Minuten. Nach der ersten Halbzeit liegt das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann zurück, Yan Diomande hatte Joshua Kimmich vor dem Gegentor entscheidend abgehängt. Der Start in die zweite Hälfte misslingt – doch dann entscheidet sich Bundestrainer Julian Nagelsmann für einen entscheidenden Dreierwechsel.

Was hat dieser Wechsel genau bewirkt? Wird Deniz Undav nun gegen Ecuador starten? Und was kann dieser emotionale Sieg nun für den weiteren Turnierverlauf bedeuten? Fragen, die der SZ-Sport-Podcast zur WM klären will, direkt vom amerikanischen Kontinent.

Der Fußball-Podcast der Süddeutschen Zeitung erscheint immer montags. Sie finden alle Folgen auf iTunes, Spotify, RTL und allen anderen gängigen Podcast-Apps. Wie Sie unsere Podcasts hören können, erklären wir in diesem Text. Unsere Podcasts finden Sie unter www.sz.de/podcast. Die Redaktion dieses Podcasts erreichen Sie via podcast@sz.de.

© SZ - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.
Zur SZ-Startseite

Deutschland in der Einzelkritik
:Mittelfeldchef Nmecha spielt den Traumpass

Der Dortmunder glänzt, Leroy Sané muss auf den Ballon d'Or noch ein wenig warten, die Frau des Bundestrainers verdient sich zwei inoffizielle Assists: das deutsche Team in der Einzelkritik.

SZ PlusVon Philipp Selldorf, Toronto, und Christof Kneer

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite