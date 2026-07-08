Ein Anruf von US-Präsident Donald Trump bei Fifa-Präsident Gianni Infantino genügte – und schon ist die Rot-Sperre gegen US-Stürmer Folarin Balogun nach dessen Foul im Spiel gegen Bosnien-Herzegowina aufgehoben worden. Während Infantino noch versucht, den Verdacht einer politischen Einflussnahme zu beseitigen, prahlt Trump auf einer Pressekonferenz von seiner Bitte um Überprüfung. So ungeniert wurde bei einer Fußball-WM noch nie eingegriffen. Immerhin: Jetzt weiß die Öffentlichkeit Bescheid.
Wie groß ist der Schaden für das Turnier und den Fußball generell? Wie sehr hat die Glaubwürdigkeit des Wettbewerbs dadurch gelitten? Führt dieser Skandal zu Infantinos Ende und zu weitreichenden Konsequenzen innerhalb des Verbandes, trotz etablierter Machtstrukturen? Wer könnte auf Infantino folgen? Welche Rolle spielt der DFB bei einer möglichen Opposition? Darüber spricht Moderatorin Anna Dreher mit den Investigativ-Reportern Thomas Kistner und Johannes Aumüller.
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