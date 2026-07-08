Ein Anruf von US-Präsident Donald Trump bei Fifa-Präsident Gianni Infantino genügte – und schon ist die Rot-Sperre gegen US-Stürmer Folarin Balogun nach dessen Foul im Spiel gegen Bosnien-Herzegowina aufgehoben worden. Während Infantino noch versucht, den Verdacht einer politischen Einflussnahme zu beseitigen, prahlt Trump auf einer Pressekonferenz von seiner Bitte um Überprüfung. So ungeniert wurde bei einer Fußball-WM noch nie eingegriffen. Immerhin: Jetzt weiß die Öffentlichkeit Bescheid.