Am vergangenen Freitag wurde am ehemaligen Kulturzentrum Gasteig in München das "Stadion der Träume" eröffnet - das Herz des Kulturprogramms der Fußball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland. In den kommenden Wochen finden dort fast täglich Lesungen, Theateraufführungen, Konzerte und Diskussionen rund um den Fußball statt. Auch die SZ-Sportredaktion beteiligt sich mit einer Gesprächsreihe, die anschließend auch hier im Kanal von "Und nun zum Sport" als Podcast veröffentlicht wird. Am Freitag, 10. Mai, waren auf der Bühne: der Musiker Herbert Grönemeyer, Dfb-Vizepräsidentin Célia Šašić und der frühere Europameister und deutsche Meister Matthias Sammer zu Gast. Es geht um ein Deutschland, das nur noch verwaltet wird, die Raffgier der Späthippies, die EM 2024 - und um eine "dramatisch dämliche" Fifa.