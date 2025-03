In der Bundesliga haben beide Klubs am Wochenende unerwartet verloren – Leverkusen gegen Bremen, München gegen Bochum. Aber die bessere Ausgangslage im Rückspiel des Königsklassen-Duells hat nicht nur wegen des 3:0 vergangene Woche der FC Bayern: Bei Leverkusen fällt ausgerechnet in dieser so wichtigen Partie Spielmacher Florian Wirtz verletzt aus.

Moderatorin Anna Dreher bespricht mit FC-Bayern-Reporter Philipp Schneider und Leverkusen-Experte Philipp Selldorf die schwierige Lage von Alonsos Mannschaft, für die es am Dienstagabend auch darauf ankommt, die ungewohnten Selbstzweifel zu vertreiben. Außerdem geht es darum, wie Trainer Vinzent Kompany im Hinspiel das vermeintlich Unmögliche gelang – und was sich seit der vergangenen Folge von „Und nun zum Sport“ im Vertragspoker um Joshua Kimmich getan hat.

