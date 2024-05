Schon 2003 beklagte sich der DFB-Teamchef Rudi Völler über die Ratschläge der "Gurus und Ex-Gurus" - also der ehemaligen Fußballprofis, die nun fürs Fernsehen arbeiten. Inzwischen sind diese "Gurus" so einflussreich wie nie. Ein Gespräch über die Rolle der (Sozialen) Medien im immer aufgeregteren Fußballbusiness mit Didi Hamann, Ex-Fußballprofi und heutiger TV-Experte.

Die Aufnahme entstand am Freitag, 17. Mai, im Münchner "Stadion der Träume", dem Kulturprogramm zur Fußball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland, das in München auf dem Gelände des ehemaligen Kulturzentrums Gasteig veranstaltet wird. Fast täglich finden dort Lesungen, Theateraufführungen, Konzerte und Diskussionen rund um den Fußball statt. Auch die SZ-Sportredaktion beteiligt sich mit einer Gesprächsreihe, die anschließend hier im Kanal von "Und nun zum Sport" als Podcast veröffentlicht wird. Der Eintritt für die SZ-Gespräche, jeden Freitagabend, ist frei.

