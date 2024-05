Wenn am Samstag das Finale der Champions League beginnt, wird die Aufmerksamkeit auch den Trainern gelten: Edin Terzic von Borussia Dortmund und Carlo Ancelotti von Real Madrid. Ganz verschiedene Typen in ganz anderen Phasen ihrer Karriere: Während Terzic noch darauf hofft, Titel zu gewinnen, kann Ancelotti allein schon in der Königsklasse vier Trophäen in seiner Vitrine vorzeigen. Was unterscheidet sie? Wie haben sie ihre Teams geprägt?