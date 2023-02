Von Jonas Beckenkamp, Christof Kneer und Martin Schneider

Der FC Bayern hat im Spitzenspiel gegen Union die Lage der Liga wieder ein wenig zurechtgeruckelt, 3:0 gewannen die Münchner am Sonntagabend - und tatsächlich war dieser dominante Sieg ein echtes Statement: Wenn die Bayern gereizt sind, wenn Konkurrenz droht, dann sind sie da und fertigen den Emporkömmling fachgerecht ab. So steht der Meister nun wieder an der Tabellenspitze.

Wie die Bayern das gemacht haben, welche Signale der Klub in dieser Phase an die Bundesliga sendet und was das nun alles für Dortmund, Union und vielleicht auch für Leipzig bedeutet, das ist in dieser Ausgabe von "Und nun zum Sport" das Thema. Zum SZ-Fußballtalk begrüßt Jonas Beckenkamp diesmal die Experten Christof Kneer und Martin Schneider, die als Reporter im Stadion waren.

Fußball-Bundesliga, Champions-League, Sportpolitik bei Fifa und DFB: "Und nun zum Sport", der Fußball-Podcast der Süddeutschen Zeitung, gibt Einblicke in das wichtigste Fußball-Thema der Woche. Jeden Montag diskutieren SZ-Sportredakteure die Hintergründe der aktuellen Ereignisse.

