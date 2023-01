Die Münchner brauchen einen Torwart und improvisieren mit einem neuen Verteidiger aus Amsterdam. Mit welchem Gefühl startet der Meister in die Rückrunde? Und wo ist Trainer Nagelsmann nun gefragt?

Von Jonas Beckenkamp, Sebastian Fischer und Philipp Selldorf

Ein neues Fußballjahr beginnt und damit auch ein neues Jahr für den SZ-Fußballtalk "Und nun zum Sport", der zurückkehrt aus dem Winterschlaf und prompt auf den FC Bayern schaut. Denn auch im Jahr 2023 gibt es dort interessante Entwicklungen. Diesmal begrüßt Moderator Jonas Beckenkamp die Fußballversteher und FC-Bayern-Kenner Sebastian Fischer und Philipp Selldorf.

Bei den Bayern gibt es derzeit im Trainingslager in Doha gleich mehrere Aspekte, über die es sich zu sprechen lohnt: Einerseits sucht man nach der Verletzung von Manuel Neuer ja noch einen Torhüter, andererseits hat man soeben Daley Blind verpflichtet - und dann stellt sich die Frage nach einem geeigneten Rechtsverteidiger. Trainer Julian Nagelsmann ist zusätzlich als Psychologe gefragt, denn da war ja was in Sachen verpatzte WM.

