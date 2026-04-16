Zum Hauptinhalt springen

Podcast „Und nun zum Sport“Bayern vs. Real: Der Münchner Fußball taugt jetzt endgültig auch für große Momente

Podcast Teaser Und nun zum Sport 2.0.   Neu ab März 2025, Free-Podcast
Podcast Teaser Und nun zum Sport 2.0.   Neu ab März 2025, Free-Podcast SZ.de

Das spektakuläre 4:3 gegen Real Madrid ist ein Gesamtkunstwerk: Eine Bayern-Elf, die Rückstände überwindet, ein Trainer, der dem Schiri den Vogel zeigt, und empörte Spanier – Analyse eines aufregenden Abends.

Von Jonas Beckenkamp, Philipp Schneider und Martin Schneider

Die Emotionen haben sich ein wenig beruhigt, das Spiel steckt noch in den Köpfen und wird lange nachhallen: Dieses 4:3 des FC Bayern gegen Real Madrid hat so viele Geschichten, so viele Dramen, dass „Und nun zum Sport“ spontan mit einer Sondersendung am Tag danach um die Ecke kommt. Der SZ-Fußballtalk hat nach den Ereignissen des Fußballabends einiges aufzuarbeiten, deshalb bespricht Moderator Jonas Beckenkamp diesmal am Donnerstag mit Experten diese Champions-League-Partie.

Und wer wären geeignetere Gäste als die beiden Stadion-Berichterstatter des Vorabends: Martin Schneider und Philipp Schneider? Sie erzählen von einer lärmenden Arena, von menschlichen Regungen aller Art – und jeder Menge strittigen Szenen in einem bemerkenswerten Spiel.

FC Bayern in der Champions League
:Gewachsen, um auch die Schweinespiele zu gewinnen

Eine Mannschaft, die niemals aufhört: Der Triumph im Viertelfinale gegen Real Madrid zeigt, wozu Trainer Vincent Kompany die Fußballer des FC Bayern in 21 Monaten befähigt hat.

SZ PlusVon Philipp Schneider

Der Fußball-Podcast der Süddeutschen Zeitung erscheint immer montags zu aktuellen Themen aus dem Fußballbereich. Sie finden alle Folgen auf iTunes, Spotify, RTL und allen anderen gängigen Podcast-Apps. Wie Sie unsere Podcasts hören können, erklären wir in diesem Text. Unsere Podcasts finden Sie unter www.sz.de/podcast. Die Redaktion dieses Podcasts erreichen Sie via podcast@sz.de.

© SZ - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.
Zur SZ-Startseite

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite