Die Emotionen haben sich ein wenig beruhigt, das Spiel steckt noch in den Köpfen und wird lange nachhallen: Dieses 4:3 des FC Bayern gegen Real Madrid hat so viele Geschichten, so viele Dramen, dass „Und nun zum Sport“ spontan mit einer Sondersendung am Tag danach um die Ecke kommt. Der SZ-Fußballtalk hat nach den Ereignissen des Fußballabends einiges aufzuarbeiten, deshalb bespricht Moderator Jonas Beckenkamp diesmal am Donnerstag mit Experten diese Champions-League-Partie.
Und wer wären geeignetere Gäste als die beiden Stadion-Berichterstatter des Vorabends: Martin Schneider und Philipp Schneider? Sie erzählen von einer lärmenden Arena, von menschlichen Regungen aller Art – und jeder Menge strittigen Szenen in einem bemerkenswerten Spiel.
FC Bayern in der Champions League:Gewachsen, um auch die Schweinespiele zu gewinnen
Eine Mannschaft, die niemals aufhört: Der Triumph im Viertelfinale gegen Real Madrid zeigt, wozu Trainer Vincent Kompany die Fußballer des FC Bayern in 21 Monaten befähigt hat.
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