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Podcast „Und nun zum Sport“Mannschaft ohne Chefcoach: Wie der FC Bayern mit der Kompany-Situation umgeht

Und nun zum Sport – der Fußball-Podcast der Süddeutschen Zeitung .
Und nun zum Sport – der Fußball-Podcast der Süddeutschen Zeitung.
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Nach dem Zusammenbruch von Vincent Kompany befindet sich der FC Bayern in einer schwierigen Lage. Was verändert sich dadurch im Team? Und was sagt der Vorfall auch über die Fußballbranche aus?

Von Anna Dreher, Sebastian Fischer und Martin Schneider

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Der FC Bayern hat am Sonntagabend mit dem 3:1 beim SC Freiburg die Tabellenführung in der Bundesliga verteidigt und sich eine gute Ausgangslage für diese Woche geschaffen, die mit der Vergabe des Ballon d’Or beginnt, mit dem DFB-Pokal weitergeht und mit dem nächsten Spitzenspiel gegen Borussia Dortmund endet. Angesichts der Umstände rückte das Sportliche aber in den Hintergrund: Kapitän Joshua Kimmich fehlte wegen eines Trauerfalls im Familienkreis, und Vincent Kompany war am Freitag auf dem Trainingsplatz an der Säbener Straße zusammengebrochen, als er sich die Einheit der U23 anschauen wollte. Der Cheftrainer musste ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Was ist derzeit bekannt über den Gesundheitszustand von Kompany? Wie wirkt sich die Situation auf die Mannschaft aus? Und wer ist Co-Trainer Aaron Danks, der Kompany bis auf Weiteres vertreten wird? Darüber spricht Moderatorin Anna Dreher mit Martin Schneider und Sebastian Fischer. Außerdem geht es um den Einstieg des Familienunternehmens Viessmann, das für kolportierte 250 Millionen Euro Anteile der AG gekauft hat.

Der Fußball-Podcast der Süddeutschen Zeitung erscheint immer montags. Sie finden alle Folgen auf iTunes, Spotify, RTL und allen anderen gängigen Podcast-Apps. Wie Sie unsere Podcasts hören können, erklären wir in diesem Text. Unsere Podcasts finden Sie unter www.sz.de/podcast. Die Redaktion dieses Podcasts erreichen Sie via podcast@sz.de.

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