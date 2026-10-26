Was ist derzeit bekannt über den Gesundheitszustand von Kompany? Wie wirkt sich die Situation auf die Mannschaft aus? Und wer ist Co-Trainer Aaron Danks, der Kompany bis auf Weiteres vertreten wird? Darüber spricht Moderatorin Anna Dreher mit Martin Schneider und Sebastian Fischer. Außerdem geht es um den Einstieg des Familienunternehmens Viessmann, das für kolportierte 250 Millionen Euro Anteile der AG gekauft hat.

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