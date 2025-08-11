Thomas Müller, Leroy Sané, João Palhinha und andere Spieler sind nicht mehr da, dafür sind unter anderem Jonathan Tah und Luis Díaz gekommen – und auch der Wechsel von Stuttgarts Nick Woltemade ist noch nicht ganz vom Tisch. Sogar auf der Vorstandsebene gab es einen Transfer: Finanzvorstand Michael Diederich vom Deutschen Meister zur Deutschen Bank. Wie verändert sich der Klub, wie verändert sich die Mannschaft dadurch? Wie wirkt sich das auf die Arbeit und auf das Standing von Sportvorstand Max Eberl sowie von Vorstandschef Jan-Christian Dreesen aus? Und welche Prognosen ergeben sich für die neue Saison?