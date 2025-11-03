Der FC Bayern München war in den vergangenen Monaten durchaus mit Streitthemen beschäftigt, so ist es nicht. Aber rechtzeitig zur Jahreshauptversammlung sind alle ausgeräumt gewesen, von heftigen Debatten war der Klub diesmal weit entfernt. Ein Grund für die gute Stimmung ist der sportliche Erfolg. Seit 15 Partien ist die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany ungeschlagen, Gewinnen geht sogar mit einer B-Mannschaft, wie am Wochenende gegen den zwischenzeitlichen Angstgegner Leverkusen.

Wie hat Vincent Kompany, selbst als Trainer-B-Lösung gestartet, das geschafft? Wieso steht die Mannschaft so geschlossen hinter ihm? Wie funktioniert sein fußballerisches System? Und was heißt das alles für das Champions-League-Spiel diesen Dienstag gegen Paris Saint-Germain – in dem sich zeigen dürfte, wo der FC Bayern sportlich gerade wirklich steht? Über diese und weitere Themen spricht Moderatorin Anna Dreher mit den beiden Fußball-Experten Martin Schneider und Christof Kneer in der neuen Folge von „Und nun zum Sport“.

Der Fußball-Podcast der Süddeutschen Zeitung erscheint immer montags zu aktuellen Themen aus dem Fußballbereich. Sie finden alle Folgen auf iTunes, Spotify, RTL und allen anderen gängigen Podcast-Apps. Wie Sie unsere Podcasts hören können, erklären wir in diesem Text. Unsere Podcasts finden Sie unter www.sz.de/podcast. Die Redaktion dieses Podcasts erreichen Sie via podcast@sz.de.