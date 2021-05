Kehrt er in die Nationalelf zurück? Thomas Müller ist in herausragender Form.

Von Christof Kneer, Philipp Selldorf und Jonas Beckenkamp

Der Bundestrainer hat am vergangenen Wochenende ausgiebig geschwärmt, er hat einen Fußballer als "imponierend" und "überragend" bezeichnet und dessen Tore gewürdigt. Das Problem ist aber: Dieser Fußballer ist leider kein deutscher Staatsbürger, sondern er heißt Robert Lewandowski, der bayerische 40-Tore-Mann aus Polen.

Ihn kann Joachim Löw bei seiner Nominierung an diesem Mittwoch also nicht mit zur EM nehmen - was die Frage aufwirft: Wen holt er stattdessen in seinen Kader? Antworten liefert unser SZ-Podcast "Und nun zum Sport", wo diesmal die Nationalelf-Reporter Christof Kneer und Philipp Selldorf bei Moderator Jonas Beckenkamp zu Gast sind.

