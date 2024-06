Deutschland ist prächtig reingekommen in die Fußball-EM, das 5:1 gegen Schottland zum Auftakt hat viele Menschen hierzulande begeistert – und den Glauben geweckt, dass es weit gehen könnte bei diesem Turnier. Am Mittwoch ist die DFB-Elf nun gegen Ungarn gefordert. Das zweite Gruppenspiel findet in Stuttgart statt, wo es vermutlich etwas schwieriger werden dürfte als gegen die Schotten.