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Podcast „Und nun zur WM“Schwaches Zentrum und ein Fehlgriff – warum das DFB-Team Ecuador unterliegt

Und nun zur WM – der Fußball-Podcast der Süddeutschen Zeitung .
Und nun zur WM – der Fußball-Podcast der Süddeutschen Zeitung. SZ.de

Nach zwei Siegen verliert Deutschland das finale Gruppenspiel 1:2 gegen Ecuador. Was bedeutet die Niederlage für die anstehende K.-o.-Runde?

Von Martin Schneider, Philipp Schneider und Philipp Selldorf

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Deutschland geht im dritten Gruppenspiel früh und umstritten in Führung – Leroy Sané trifft nach einem sehr hohen Bein von Aleksandar Pavlovic – kassiert aber schnell den Ausgleich und verliert in der zweiten Halbzeit eines umkämpften Spiels am Ende gegen starke Südamerikaner. Manuel Neuer ist beim entscheidenden Gegentor nach einem Eckball nicht rechtzeitig am Ball. Auch der mit Stadiongesängen beschworene „Decider“ Deniz Undav kann die Niederlage nicht mehr abwenden.

Welche Auswirkungen hat die Niederlage auf die doch eigentlich so gute Stimmung? Wie erklären sich die vielen Wechsel von Bundestrainer Julian Nagelsmann? Und muss man eine ganz alte Debatte nochmal führen? Nur drei von vielen Fragen für die SZ Sportredakteure Philipp Schneider und Philipp Selldorf, die direkt nach dem Spiel aus dem Stadion berichten.

Der Fußball-Podcast der Süddeutschen Zeitung erscheint immer montags. Sie finden alle Folgen auf iTunes, Spotify, RTL und allen anderen gängigen Podcast-Apps. Wie Sie unsere Podcasts hören können, erklären wir in diesem Text. Unsere Podcasts finden Sie unter www.sz.de/podcast. Die Redaktion dieses Podcasts erreichen Sie via podcast@sz.de.

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