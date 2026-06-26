Deutschland geht im dritten Gruppenspiel früh und umstritten in Führung – Leroy Sané trifft nach einem sehr hohen Bein von Aleksandar Pavlovic – kassiert aber schnell den Ausgleich und verliert in der zweiten Halbzeit eines umkämpften Spiels am Ende gegen starke Südamerikaner. Manuel Neuer ist beim entscheidenden Gegentor nach einem Eckball nicht rechtzeitig am Ball. Auch der mit Stadiongesängen beschworene „Decider“ Deniz Undav kann die Niederlage nicht mehr abwenden.

Welche Auswirkungen hat die Niederlage auf die doch eigentlich so gute Stimmung? Wie erklären sich die vielen Wechsel von Bundestrainer Julian Nagelsmann? Und muss man eine ganz alte Debatte nochmal führen? Nur drei von vielen Fragen für die SZ Sportredakteure Philipp Schneider und Philipp Selldorf, die direkt nach dem Spiel aus dem Stadion berichten.

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