Der FC Bayern wirkt mehr als bereit für das Wiedersehen mit Real Madrid in der Champions League . Wenige Tage nach dem 2:1 im Viertelfinal-Hinspiel hat die Mannschaft aus der Bundesliga-Bestmarke von 101 Toren des FC Bayern in der Saison 1971/72 am Wochenende gegen St. Pauli 105 Tore gemacht und damit einen neuen Torrekord aufgestellt.

Ein Charakterzug kann also schnell erfasst werden: Das Team von Trainer Vincent Kompany schießt viele Tore. Aber was macht die Münchner gerade sonst noch so stark? Wie ist es Kompany gelungen, sie weiterzuentwickeln? Schafft der FC Bayern es nach einem erneut zu erwartenden Spektakel gegen Real Madrid ins Halbfinale – und stellt er unabhängig davon gerade sowieso die beste Klubmannschaft der Welt? Welchen Einfluss hat all das auf die Zukunft von Torwart Manuel Neuer, auch im deutschen Nationalteam?

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