Der BVB hat seine Fans in dieser Saison zu oft enttäuscht. Vor allem in den Pokal-Wettbewerben, wo man gegen vermeintlich kleinerer Gegner ausschied.

Von Freddie Röckenhaus, Martin Schneider und Jonas Beckenkamp

Die Bundesligasaison ist fast zu Ende, Borussia Dortmund hat die Vize-Meisterschaft sicher, aber so richtig freuen will sich beim BVB niemand darüber. Zu groß waren wieder mal die Schwankungen dieser talentierten Mannschaft, zu viele Debatten drehen sich weiterhin um Trainer Marco Rose - und irgendwie steckt der Klub in einem Stimmungstief fest.

Weitaus besser drauf ist wie immer der SZ-Fußballtalk "Und nun zum Sport", wo Moderator Jonas Beckenkamp diesmal mit Experten die Gegenwart und die Zukunft in Dortmund bespricht. Zu Gast sind Borussia-Kenner Freddie Röckenhaus uns Bundesliga-Beobachter Martin Schneider.

