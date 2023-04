Von Jonas Beckenkamp, Ulrich Hartmann und Freddie Röckenhaus

Die Bundesliga hat endlich wieder einen hochspannenden Titelkampf - an der Spitze steht nach diesem Wochenende Borussia Dortmund, während die Bayern das nächste Desaster unter Thomas Tuchel aufarbeiten müssen. Dass die Münchner im Endspurt so sehr schwächeln, hätte niemand für möglich gehalten, aber beim BVB nehmen sie das gerne in Kauf: Sie warten schließlich seit 2012 auf eine ernsthafte Meister-Chance. Damals gabs das Double unter Jürgen Klopp.

Und wenn dieser Name im Zusammenhang mit Dortmund fällt, merkt man, wie lange das schon her ist. In dieser Ausgabe des SZ-Fußballtalks "Und nun zum Sport" geht es aber um die Gegenwart, zu Gast bei Moderator Jonas Beckenkamp sind die beiden Borussia-Auskenner Freddie Röckenhaus und Uli Hartmann. Sie erklären, wie der BVB es geschafft hat, besser mit Rückschlägen klarzukommen, wer die Protagonisten des Aufschwungs sind und was für eine Rolle Trainer Edin Terzic spielt.

Fußball-Bundesliga, Champions-League, Sportpolitik bei Fifa und DFB: "Und nun zum Sport", der Fußball-Podcast der Süddeutschen Zeitung, gibt Einblicke in das wichtigste Fußball-Thema der Woche. Jeden Montag diskutieren SZ-Sportredakteure die Hintergründe der aktuellen Ereignisse.

