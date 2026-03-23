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Podcast „Und nun zum Sport“Bayern fast schon Meister – warum der BVB in seiner Rolle gefangen ist

Und nun zum Sport – der Fußball-Podcast der Süddeutschen Zeitung .
Und nun zum Sport – der Fußball-Podcast der Süddeutschen Zeitung. SZ.de

Das 3:2 der Münchner gibt dem Titelrennen eine deutliche Richtung und offenbart ein Problem in Dortmund: Will die Borussia die Bayern langfristig herausfordern oder lieber in den „Rückspiegel“ schauen, wie Trainer Kovac es fordert?

Von Jonas Beckenkamp, Sebastian Fischer und Martin Schneider

Niko Kovac erlebte den sogenannten „Klassiker“ Dortmund gegen Bayern als „Werbung für den deutschen Fußball“. Der BVB-Trainer sprach nach dem 2:3 seines Teams versöhnlich von einem spektakulären Spiel – und wenn man ihm auf der Pressekonferenz nach Schlusspfiff noch weiter zuhörte, erlebte man einen Mann, der fast schon schicksalsergeben wirkte. Was soll man machen, wenn die Münchner so schwer zu bezwingen sind? Dabei gab es durchaus Punkte, die sich zur kritischen Nachbesprechung eignen: Hätte Niko Schlotterbeck Rot sehen müssen? Wie entscheidend war wieder einmal Joshua Kimmich? Und wie problematisch ist die Bayern-Dominanz für eine Liga, der es im Titelrennen an Spannung fehlt?

Moderator Jonas Beckenkamp unternimmt diesmal ein Fachgespräch mit den Clasico-Beobachtern Sebastian Fischer und Martin Schneider, auch über das Kicker-Interview von Bundestrainer Julian Nagelsmann. Der hatte Anfang der Woche zu vielen Nationalspielern, also auch jenen aus Dortmund und München, seine Einschätzungen mit Blick auf die Fußball-WM gegeben.

Der Fußball-Podcast der Süddeutschen Zeitung erscheint immer montags zu aktuellen Themen aus dem Fußballbereich. Sie finden alle Folgen auf iTunes, Spotify, RTL und allen anderen gängigen Podcast-Apps. Wie Sie unsere Podcasts hören können, erklären wir in diesem Text. Unsere Podcasts finden Sie unter www.sz.de/podcast. Die Redaktion dieses Podcasts erreichen Sie via podcast@sz.de.

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