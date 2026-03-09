Zum Hauptinhalt springen

Podcast „Und nun zum Sport“Der VfL Wolfsburg: so viel Geld, so wenig Plan, immer mehr Chaos

Und nun zum Sport – der Fußball-Podcast der Süddeutschen Zeitung .
Nach der nächsten Niederlage soll Dieter Hecking den VfL Wolfsburg retten, gerade vielleicht die größte Herausforderung der Bundesliga. Kann das gut gehen? Und wieso kommt dieser Klub nicht zur Ruhe?

Von Anna Dreher, Thomas Hürner und Christof Kneer

Zum zweiten Mal in dieser Saison hat der VfL Wolfsburg seinen Trainer entlassen, die Männer sind akut abstiegsbedroht. Aber nicht nur Daniel Bauer musste nach dem 1:2 gegen den Hamburger SV gehen, sondern auch Sport-Geschäftsführer Peter Christiansen. Nun soll Dieter Hecking die Mannschaft übernehmen, die so aus der Balance gekommen ist, dass eine Wende selbst einem Fachmann wie ihm schwerfallen dürfte.

Wie konnte es so weit kommen bei einem Verein, der seit 1997 ununterbrochen in der Bundesliga spielt und mit Europapokalambitionen in die Saison gestartet war? Der so viel Geld vom VW-Konzern bekommt, dass er eigentlich gar nicht absteigen kann, aber so schlecht damit umgeht? Und wie nur soll sich Wolfsburg aus diesem Schlamassel befreien?

Darüber spricht Moderatorin Anna Dreher in dieser Folge von „Und nun zum Sport“ mit SZ-Fußballchef Christof Kneer und Fußball-Reporter sowie Wolfsburg-Experte Thomas Hürner.

