Neun Spieltage der Fußball-Bundesliga sind gespielt und immer noch steht weder der FC Bayern München, noch Borussia Dortmund auf Platz eins, sondern Borussia Mönchengladbach. Mit nun 19 Punkten hat die Borussia ihren besten Saisonstart seit 32 Jahren in der Bundesliga hingelegt. Erstmals seit der Meistersaison 1976/77 steht die Elf drei Spieltage in Folge an der Spitze. Das weckt Erinnerungen an die erfolgreiche Vergangenheit.

Wird das vielleicht die Saison, in der Gladbach zum sechsten Mal Meister wird? Und schaffen es die Überraschungsteams Freiburg und Wolfsburg, sich oben zu halten? Oder endet die Unruhe um die Trainerfrage beim BVB und bei den Bayern mit Robert Lewandowski in Bestform bald, und das Tabellenbild wird wieder mehr zu dem gewohnten der vergangenen Jahre? Darüber reden Javier Cáceres, Anna Dreher und Philipp Selldorf in dieser Folge von "Und nun zum Sport", dem Podcast der Süddeutschen Zeitung.

