In dieser Folge von "Und nun zum Sport" widmen sich die Mentalitätspodcaster Sebastian Fischer, Martin Schneider und Jonas Beckenkamp dem überaus kuriosen Zwischenstand in der Fußball-Bundesliga. Die Tabelle zeigt, dass vor allem Borussia Dortmund noch arge Schwierigkeiten hat, seine Form zu finden. Trainer Lucien Favre steht bereits in der Kritik, dabei sind erst sieben Spieltage gespielt. Hält er zu stur an seinem System fest? Und wie viel Substanz steckt in der sogenannten "Mentalitätsdebatte"?

Natürlich blicken wir auch auf den FC Bayern, wo es auch noch nicht rund läuft und auf den Tabellenführer Borussia Mönchengladbach sowie auf die Überraschungsteams Schalke und Freiburg. Nur gegen den Regen im Herbst sind wir diesmal machtlos!

