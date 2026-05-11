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Podcast „Und nun zum Sport“Abstiegskampf in der Bundesliga: Drama bis zum Schluss

Und nun zum Sport – der Fußball-Podcast der Süddeutschen Zeitung .
Und nun zum Sport – der Fußball-Podcast der Süddeutschen Zeitung. SZ.de

Diese Konstellation gab es noch nie: In Wolfsburg, Heidenheim und St. Pauli haben die drei letzten Teams gleich viele Punkte. Was lief schief diese Saison? Was unterscheidet sie? Und wer hält die Klasse?

Von Anna Dreher, Thomas Hürner und Philipp Selldorf

Nach dem Sieg in Köln hat sich der 1. FC Heidenheim tatsächlich noch eine letzte Chance gewahrt, in der Bundesliga zu bleiben. Mit einem Sieg gegen den FSV Mainz 05 am letzten Spieltag ist die Relegation noch möglich. Sofern sich der VfL Wolfsburg und Tabellenschlusslicht St. Pauli die Punkte wegnehmen – denn die beiden treffen noch dazu im direkten Duell aufeinander. Die angenehmere Ausgangslage unter den drei Klubs mit jeweils 26 Punkten hat der VfL Wolfsburg dank der besseren Tordifferenz.

Wie stehen die Chancen von Wolfsburg, Heidenheim und St. Pauli? Was hat diesen Teams in dieser Saison gefehlt, um besser abzuschneiden? Könnte einem der Vereine im Falle eines Abstiegs der vermeintliche Reinigungs-Effekt nach einer Neuaufstellung helfen? Darüber spricht Moderatorin Anna Dreher mit den beiden Fußball-Reportern Philipp Selldorf und Thomas Hürner in dieser Folge von „Und nun zum Sport“.

Der Fußball-Podcast der Süddeutschen Zeitung erscheint immer montags. Sie finden alle Folgen auf iTunes, Spotify, RTL und allen anderen gängigen Podcast-Apps. Wie Sie unsere Podcasts hören können, erklären wir in diesem Text. Unsere Podcasts finden Sie unter www.sz.de/podcast. Die Redaktion dieses Podcasts erreichen Sie via podcast@sz.de.

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