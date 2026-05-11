Nach dem Sieg in Köln hat sich der 1. FC Heidenheim tatsächlich noch eine letzte Chance gewahrt, in der Bundesliga zu bleiben. Mit einem Sieg gegen den FSV Mainz 05 am letzten Spieltag ist die Relegation noch möglich. Sofern sich der VfL Wolfsburg und Tabellenschlusslicht St. Pauli die Punkte wegnehmen – denn die beiden treffen noch dazu im direkten Duell aufeinander. Die angenehmere Ausgangslage unter den drei Klubs mit jeweils 26 Punkten hat der VfL Wolfsburg dank der besseren Tordifferenz.