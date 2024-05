Auf dramatische Weise hat der 1. FC Köln gegen Union Berlin aus einem 0:2-Rückstand noch einen 3:2-Sieg gemacht und sich damit eine letzte Chance gewahrt auf den Verbleib in der ersten Bundesliga : Drei Punkte und vier Tore müssen die Kölner am letzten Spieltag dieses Wochenend aufholen - während Union gewinnen auf Hilfe hoffen muss. Bei einem Berliner Sieg in Freiburg muss Mainz beim VfL Wolfsburg oder Bochum bei Werder Bremen verlieren.

Kann das dem FC gelingen? Was ist schiefgelaufen bei Union Berlin? Und was bedeuten auf der anderen Seite die Aufstiege von Holstein Kiel und vom Kiezklub St. Pauli für die erste Bundesliga? Wo steht der deutsche Fußball - auch angesichts der Finalteilnahmen von Borussia Dortmund in der Champions League und Meister Bayer Leverkusen in der Europa League?

Darüber spricht Moderatorin Anna Dreher mit den beiden Fußball-Reportern Javier Cáceres und Thomas Hürner, zugeschaltet aus Berlin und Hamburg.

