Der frühere Eishockey -Bundestrainer Marco Sturm ist mit einer bitteren Niederlage in seine ersten NHL -Playoffs als Chefcoach gestartet. Der 47-Jährige und die Boston Bruins unterlagen den Buffalo Sabres auswärts 3:4. In der Partie gaben sie eine 2:0-Führung acht Minuten vor Schluss aus der Hand. „Wir haben es nicht bis zum Ende geschafft“, resümierte der gebürtige Niederbayer, der die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft 2018 in Pyeongchang zu Olympia-Silber geführt hatte. „Das ist frustrierend. Aber so sind die Playoffs.“

Sturm hatte im Sommer 2025 die Boston Bruins übernommen, für die er früher selbst noch gespielt hatte. Er ist der erste deutsche Chefcoach in der nordamerikanischen Eishockeyprofiliga.

Buffalo drehte das Spiel mit vier Toren in sechs Minuten. Angreifer Lukas Reichel wurde bei Boston nicht berücksichtigt. Sturm hatte die Bruins gleich in seiner ersten Saison als NHL-Cheftrainer zurück in die Playoffs geführt, über eine Wildcard. Buffalo dagegen qualifizierte sich als Sieger der Atlantic Division, war Zweiter der Eastern Conference und gilt als Favorit in der Serie. Spiel Nummer zwei der Best-of-Seven-Serie im Achtelfinale findet in der deutschen Nacht zu Mittwoch wieder in Buffalo statt. Zum Weiterkommen sind vier Siege notwendig.