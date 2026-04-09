Bei Playmobil wird Fußball jetzt auch mit den echten Profis gespielt. Der fränkische Plastikfigurenhersteller will den Sammlermarkt erobern, ein limitiertes Starterset mit sechs Bundesliga-Spielern war binnen einer Woche ausverkauft. Gerade erscheint eine WM-Kollektion mit elf Nationalspielern und dem Bundestrainer Julian Nagelsmann. Im September kommen dann sogar 198 Figuren auf den Markt: 18 Bundesliga-Mannschaften mit je elf Spielern. Für das Bundesliga-Starterset wurden der Münchner Harry Kane, der Dortmunder Julian Brandt, der Frankfurter Mario Götze, der Kölner Saïd El Mala, der Stuttgarter Angelo Stiller und der Hamburger Luka Vuskovic ausgewählt. Playmobil-Vorstand Bahri Kurter erläutert seine Nominierungskriterien.
Deutsche Fußballer als Playmobil-Figuren„Mario Götze ist schon auch sehr gut getroffen“
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Playmobil bringt jetzt auch Fußballer-Figuren heraus. Vorstand Bahri Kurter spricht über seine Nominierung des deutschen WM-Kaders, Preisexplosionen auf dem Zweitmarkt und Probleme mit den Haaren der Spieler.
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