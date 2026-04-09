Deutsche Fußballer als Playmobil-Figuren„Mario Götze ist schon auch sehr gut getroffen“

Bei Playmobil wird Fußball jetzt auch mit den echten Profis gespielt. Der fränkische Plastikfigurenhersteller will den Sammlermarkt erobern, ein limitiertes Starterset mit sechs Bundesliga-Spielern war binnen einer Woche ausverkauft. Gerade erscheint eine WM-Kollektion mit elf Nationalspielern und dem Bundestrainer Julian Nagelsmann. Im September kommen dann sogar 198 Figuren auf den Markt: 18 Bundesliga-Mannschaften mit je elf Spielern. Für das Bundesliga-Starterset wurden der Münchner Harry Kane, der Dortmunder Julian Brandt, der Frankfurter Mario Götze, der Kölner Saïd El Mala, der Stuttgarter Angelo Stiller und der Hamburger Luka Vuskovic ausgewählt. Playmobil-Vorstand Bahri Kurter erläutert seine Nominierungskriterien.