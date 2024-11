Skispringen:Deutscher Jubel und ein Schreckmoment

Dem deutschen Skisprung-Team sind beim Weltcup-Auftakt in Lillehammer gleich mehrere Überraschungen geglückt: Routinier Pius Paschke hat beim turbulenten Windspringen am Samstag den zweiten Sieg seiner Karriere gefeiert. Der 34-Jährige setzte sich vor den Österreichern Daniel Tschofenig und Maximilian Ortner durch. Bereits am Freitag hatte er sich in erstaunlicher Topform präsentiert und entscheidend dazu beigetragen, dass erstmals ein DSV-Team einen Mixed-Wettbewerb im Weltcup gewann. Während der höher eingeschätzte Andreas Wellinger schwächelte, zeigten auch Katharina Schmid und Selina Freitag Topsprünge. Am Sonntag sicherten sich die beiden Frauen, Schmid vor Freitag, dann sogar einen Doppelsieg im Einzelspringen.