Ganz hervorragend einkaufen kann man dieser Tage in und um die Inalpi Arena im Süden Turins. Tennisschläger werden zu Sonderpreisen angeboten, ein eigener Stand sortiert die besten Sportbücher, selbstverständlich darf bei einem Turnier in Italien ein offizieller Pasta-Sponsor nicht fehlen, der die Besucher mit Probepäckchen versorgt. Ein Stand allerdings ist mit einer anderen Absicht präsent. Er findet sich in der Haupthalle hinter moderner Holzverkleidung: die sogenannte PIF-Lounge, die auf den ersten Blick nicht so einladend ist wie die anderen Stände. Was unter anderem damit zusammenhängt, dass es dort nicht ums Verkaufen geht – sondern ums Kaufen.

Es ist durchaus ungewohnt, dass der saudi-arabische Staatsfonds (Public Investment Fund, kurz PIF) sich in Turin mit seinem eigenen Stand der Tennisöffentlichkeit präsentiert. Jahrelang galt Sportswashing als ein Sammelbegriff für das Verhalten von allerlei Staaten, die versuchen, ihr Image mit Investments in Sportevents zu verbessern. Saudi-Arabien etwa wollte und will damit Vorwürfe überdecken, die es wegen des fragwürdigen Umgangs mit grundlegenden Menschenrechten gibt. Aber meist war das ganze schwer zu greifen, der PIF irgendetwas Abstraktes, der in den Hinterzimmern mit irgendwelchen Sportfunktionären Deals aufsetzt. Aber nun ist da diese Lounge, in die man nur ein paar Meter vom Center Court entfernt durch eine Holzvertäfelung reinschauen, zu einem der größten Sportswasher der Welt.

Auf 930 Milliarden US-Dollar beziffert das Sovereign Wealth Fund Institute das Finanzvermögen des PIF

Ein solcher Stand inmitten des großen Events zum Abschluss der Tennissaison passt in das Bild, das Saudi-Arabien und sein Investment-Arm PIF gerne verbreitet sieht: als ein Land, das sich zunehmend öffnet und daher inzwischen auch über sein Finanzvehikel wirbt. Im Internet kann man über die zahlreichen Projekte nachlesen, an denen der Fonds beteiligt ist. Wer zum Beispiel verstehen möchte, was hinter dem staatlichen Expansionsziel namens „Vision 2030“ steht, braucht anders als vor einigen Jahren keine Investigativrecherche mehr, sondern nur ein paar Klicks – auch wenn die wirklich entscheidenden Aktien-Beteiligungen an großen Konzernen wie Facebook natürlich weiterhin unter Verschluss bleiben. Auf 930 Milliarden US-Dollar beziffern die Fonds-Analytiker vom amerikanischen „Sovereign Wealth Fund Institute“ das Finanzvermögen des PIF; damit lässt sich eine Menge anfangen, auch in der Sportwelt. Womit man bei dem Teil angelangt wäre, über den man in der Lounge nichts erfährt.

Die Omnipräsenz des PIF beim Saisonfinale ist natürlich kein Zufall. Aus einer Organisation, die eher im Schatten der Investmentwelt agierte, ist inzwischen der stolze Namensgeber der Tennisweltrangliste geworden. Im Golfsport als Gründer der LIV Tour, im Fußball als Eigentümer von Newcastle United sowie der größten vier Klubs der saudischen Liga: Überall tritt der PIF inzwischen nicht nur als Finanzier im Hintergrund auf, sondern auch mit seinem Namen. Und er will auch im Tennis seine Präsenz ausbauen, was auch den Standort Turin betrifft.

Mit der kommenden Ausgabe der ATP-Finals 2025 läuft der Vertrag für den Veranstalter in Norditalien aus, längst geht es hinter den Kulissen um die Nachfolge, die erneut über mehrere Jahre ausgeschrieben werden soll. Saudi-Arabiens Staatsfonds ist Medienberichten zufolge einer der Mitbewerber: In Riad finden bereits die WTA-Finals der Frauen statt, nach einem Männerturnier wird noch gesucht. Der sogenannte Six Kings Slam, der vor einigen Wochen als Showturnier mit einem Rekordpreisgeld ausgespielt wurde, soll keine Dauerlösung sein. Stattdessen wäre die gewünschte Lösung offenbar ein Turnier der Masters-Serie, der ATP-Kategorie unterhalb der vier Grand Slams – oder eben das Jahresfinale, das sich dann hervorragend als Road to Riad verkaufen ließe.

Das Preisgeld soll sich von 15 auf 25 Millionen US-Dollar erhöhen

Möglicherweise aber führt die Straße in Zukunft doch nicht in einen Wüstenstaat – sondern weiterhin nach Norditalien. Die Mailänder Wirtschaftszeitung Il Sole 24 Ore berichtete vor einigen Tagen von einem Gegenangebot, das der ATP und ihrem Chef Andrea Gaudenzi vorliegen soll. In Zusammenarbeit mit der Regierung will demnach der italienische Tennisverband (FIT) einen Plan erarbeiten, um das Finalturnier nach Mailand zu holen. Dort wird gerade für die Olympischen Winterspiele 2026 eine neue Halle gebaut: Im Neubau-Stadtteil Santa Giulia sollen vor 16 000 Zuschauern unter anderem die Eishockey-Bewerbe stattfinden, später aber womöglich auch das für die ATP wichtigste Turnier des Jahres.

Finanziell klingen die Zahlen der Italiener verlockend: Von aktuell 18 auf 30 Millionen US-Dollar sollen die Lizenzgebühren für das Turnier steigen, das Preisgeld sich von 15 auf 25 Millionen US-Dollar erhöhen. Es wäre ein merklicher Sprung, der wohl auch vonnöten sein wird, um die ATP mit ihrem italienischen Vorsitzenden davon zu überzeugen, nach 2025 nicht nach Saudi-Arabien weiterzuziehen. Unklar ist allerdings noch, ob die italienische Regierung die Gelder wirklich zur Verfügung stellen wird. Versprechen abgeben können sie in Rom zwar, das hat unter anderem der Ryder Cup im vergangenen Jahr bewiesen. Damals wurden große finanzielle Zusagen an die europäische Tour gemacht, um das bedeutendste Golfturnier der Welt in die italienische Hauptstadt zu vergeben. Eingehalten wurden dann allerdings längst nicht alle, heißt es heute.

Bei den WTA-Finals herrschte teilweise gähnende Leere

Klar ist jedenfalls, dass es aus reinem Interesse am Sport keinen Grund gibt, überhaupt über einen Umzug nachzudenken. Tennis erlebt derzeit einen beispiellosen Boom in Italien, nicht nur aufgrund des Erfolgs des Weltranglistenersten Jannik Sinner. Unzählige Turniere der kleineren Challenger-Turnierserie finden das ganze Jahr über in Italien statt und sind für gewöhnlich gut besucht, genauso wie das Turnier in Turin. Das gilt inzwischen als eines der Jahreshöhepunkte im italienischen Sportkalender, in diesem Jahr sind nach Angaben des Veranstalters alle Sessions über acht Tage restlos ausverkauft.

Die Bilder einer vollen Arena und der gerade bei Sinner-Matches herausragenden Stimmung, die dabei entstehen, wird man auch bei der ATP und anderen Beteiligten wahrnehmen, vom Titelsponsor – einem japanischen Chemiekonzern – bis zum Pasta-Werber profitieren alle von ausverkauften Hallen. Und nicht zuletzt auch beim PIF wird die Stimmung ankommen, die die Tausenden Menschen verbreiten, die an der schönen Lounge derzeit täglich vorbeiziehen. Im starken Kontrast stehen diese Bilder nämlich unter anderem zu dem Turnier, das der Staatsfonds vorige Woche in Riad organisiert hatte und das aus Zuschauer-Perspektive zu einem Reinfall wurde: Bei den WTA-Finals herrschte teilweise gähnende Leere im Zuschauerraum.