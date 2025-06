Der lange Weg zur ersten Kurve ist auf dem Circuit de Catalunya der kurzweiligste Abschnitt, ein halber Kilometer, auf dem sich meist das Schicksal von 66 Runden entscheidet. Die erste Reihe war ganz in Papaya gefärbt, dem WM-Stand entsprechend stand Oscar Piastri auf der Pole-Position, Lando Norris neben ihm. Der Brite, der meist viel Bammel vor dem Gedrängel in der Anfangsphase hat, stand auf der schlechteren Seite, er musste die nachfolgenden Autos fürchten, denen er unfreiwillig Windschatten gab. Es kam wie befürchtet: Der Australier Piastri, der dem 50 Grad heißen Asphalt seine eigene Coolness entgegensetzte, zog unbeirrt davon. Norris erwischte einen Stotter-Start, und schon zog Max Verstappen mit dem Red-Bull-Honda vorbei.

Max Verstappen, der Underdog in diesem Titelrennen, hatte Wort gehalten. „Der Start ist die Gelegenheit zu glänzen“, wusste der Weltmeister. Denn auf Strecke kann sein Auto immer noch nicht mithalten. Piastri war schnell über alle Hügel, Norris schloss zu Verstappen auf und ging in der 13. Runde erwartungsgemäß vorbei. Packende Duelle hat die Rennstrecke im Industriegebiet von Montmelò selten geliefert.

Das Publikum in Spanien interessierte sich mehr für das Schicksal von Fernando Alonso

Das Publikum beim vermutlich vorletzten Formel-1-Auftritt auf der Traditionsteststrecke interessierte sich mehr für das Schicksal von Fernando Alonso, der vor seinem Heimspiel immer noch punktlos war. Startplatz zehn machte dem Branchensenior Mut, doch in der Anfangsphase verlor der Spanier gleich seinen Platz in den Punkten und rodelte auch noch durchs Kiesbett. Aber am Ende bekam er doch noch zwei Ehrenpunkte. Geschickter macht es Nico Hülkenberg mit dem runderneuerten Sauber, der Emmericher kämpfte endlich wieder um Punkte und kam als starker Fünfter ins Ziel.

Max Verstappen legte aus Verzweiflung und Überlegung einen frühen Boxenstopp ein und wollte mit dem sogenannten Undercut die McLaren unter Druck setzen. Da mag Schachweltmeister Magnus Carlsen die Formel 1 noch so sehr als langweiligsten Sport der Welt denunzieren, das Rennen in Katalonien bezog seine Spannung einmal mehr aus der Strategie. Denn die vom Automobilweltverband Fia erzwungene Einführung neuer Frontflügel, die von nun an weniger flexibel sein dürfen, hatte an der Hackordnung wenig geändert. Sie war einfach nur teuer.

Nach der ersten Boxenstopp-Runde ging die Red-Bull-Finte auf, Unruhestifter Verstappen konnte sich wieder an die Spitze schieben. McLaren rätselte, ob der Konkurrent nun mit nur zwei oder doch drei Reifenwechseln plante. „Schwer zu fahren“, sagte der Spitzenreiter, aber war der Klage auch zu trauen? Verstappen kämpfte sich durch. Und plötzlich erging die Warnung an Norris: „Verstappen ist wieder im Rennen!“ Der Brite wurde von seinem Renningenieur aufgefordert, Gas zu geben, lamentierte aber „Mehr geht nicht!“

Mit Verstappen im Kreuz schoben sich die beiden McLaren zusammen, jetzt wurde es auch ohne Taschenrechner ein munterer Grand Prix. Das Fernduell nahm Fahrt auf, der Red-Bull-Pilot hatte bis auf vier Sekunden die Zeit für seinen Zusatzstopp herausgefahren. Alles war bereit für einen Schlussspurt der ersten Drei.

Norris holte 16 Runden vor Schluss frische Pneus, fädelte noch mal knapp vor Verstappen ein. Einen Umlauf später kam Piastri, auch der hielt seine Position. Eilige Drucksache! Das Spitzentrio musste Slalom um die Überrundeten fahren. Aber richtig spannend wurde es, als Kimi Antonelli seinen Mercedes mit Motorschaden im Kies abstellen musste. Safety Car! Noch mal alles auf null und wieder frische Reifen. McLaren ging auf weiche Reifen, Angreifer Verstappen auf harte – und schimpfte über diesen Nachteil. Aber eine Wahl hatte er nicht. Ihm blieben sechs Runden.

Fast kollidierten Verstappen und Norris beim Re-Start, weil Piastri voll abbremste. Nutznießer war der bis dato chancenlose Ferrari von Charles Leclerc, der mit besseren Reifen einen Schlenker von Verstappen ausnutzte und vorbeiging. Fast berührten sich die beiden bei Tempo 300. Kleine Dramen, die noch ein Nachspiel haben konnten. Aber das verdiente Podium verlor der Champion, und er musste auch noch den Mercedes von George Russell durchlassen. Wieder gab es fast eine Kollision. Die Nerven lagen blank. Dafür bekam Verstappen noch zehn Sekunden Strafe aufgebrummt, futsch war der fünfte Rang.