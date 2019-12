Dafür, dass er eigentlich gar nicht mehr hier sein wollte, sah Philipp Max zufrieden aus. Der Fußballer des FC Augsburg hatte gerade beim 3:0 gegen Fortuna Düsseldorf seine Saisontore fünf und sechs erzielt, außerdem seine vierte Torvorlage beigetragen zum fünften Augsburger Sieg in sechs Spielen. "Wenn's läuft, dann läuft's", sagte er. Dabei hätte er im Sommer den Verein verlassen - wenn es gelaufen wäre, wie er wollte, dass es läuft.

Ein Spiel bei RB Leipzig bleibt noch, dann wird der FC Augsburg eine so kuriose wie erfolgreiche Hinrunde beenden. Als sie begann, wurde die Mannschaft von der Sport-Bild eine "Lachnummer" genannt, nachdem sie nach sieben Spielen viermal verloren und 19 Gegentore kassiert hatte. Nun reist sie am Samstag als Zehnter mit weitem Vorsprung vor den Abstiegsrängen zum Tabellenführer. So eine Serie, 16 von 18 möglichen Punkten, habe er noch nie erlebt, sagte Max. Sein Anteil daran ist groß.

Es ist keine neue Erkenntnis, dass er beherrscht, was ihm gerade gelingt: Sprints über die linke Seite wie vor dem 1:0, als er den von Düsseldorfs Torwart Zackary Steffen zur Seite abgewehrten Ball über die Linie drückte; gefährliche Standards wie sein Eckball vor dem 2:0, einem Kopfballtor von Tin Jedvaj. Sein 3:0 durch einen Freistoß, den sich Torwart Steffen mehr oder weniger selbst ins Tor schaufelte, war so etwas wie das Spielglück des Tüchtigen.

Der mögliche Wechsel war ein Gefühlschaos für Max

All das hat Max schon mal regelmäßig gezeigt, in der Saison 2017/2018 bereitete er 13 Tore vor. Doch in der vergangenen, unruhigen Augsburger Spielzeit, war auch Max nicht in bester Verfassung. Im Sommer trat er aus dem Mannschaftsrat aus. "Ich musste wieder zu mir selbst finden", sagte er dazu in einem Kicker-Interview im Oktober, in dem er auch über seinen möglichen Wechsel vor der Saison sprach: "Es war ein Gefühlschaos."

Je nachdem, wen man fragt, wollte Augsburg entweder eine zu hohe Ablösesumme respektive Leihgebühr für den Außenverteidiger haben, oder es gab kein konkretes Angebot. Jedenfalls ergab sich weder aus dem angeblichen Interesse seines Jugendvereins Schalke 04 etwas, noch aus Gerüchten über eine Ausleihe zu Atalanta Bergamo. In den ersten Wochen der Saison, als die ganze Mannschaft noch nicht eingespielt wirkte, lief es auch für Max nicht ideal, ihm zufolge wegen einer Verletzung während der Vorbereitung. Doch spätestens seit er am elften Spieltag mit einem Freistoß beim 1:0 in Paderborn sein erstes Saisontor erzielte, ist er in bester Form. Seitdem hat Augsburg nicht mehr verloren.