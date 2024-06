Turnierdirektor Philipp Lahm kann sich sehr gut ein Überraschungsteam in der Runde der letzten Vier bei dieser Fußball-Europameisterschaft vorstellen. „Ich wünsche mir immer noch, dass eine Überraschungsmannschaft dabei ist, die dann vielleicht auch ins Halbfinale kommt, wo keiner mit gerechnet hat“, sagte Lahm am Montag in Leipzig.