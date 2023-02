Interview von Claudio Catuogno und Christof Kneer

In der vergangenen Woche hat sich Philipp Lahm mit Innenministerin Nancy Faeser und Kulturstaatsministerin Claudia Roth getroffen, es ging ums Kulturprogramm für die Fußball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland. Zwischendurch standen Gespräche mit Vertretern der Deutschen Bahn an, verhandelt wurde über das begleitende Verkehrskonzept. Lahm, 39, ist viel unterwegs, wie früher als Rechts- oder Linksverteidiger, aber in deutlich mehr Funktionen. Neben seiner Tätigkeit als Unternehmer verantwortet er als Turnierdirektor die Heim-EM 2024, außerdem sitzt er in einer Arbeitsgruppe, die über neue sportliche Strukturen beim DFB berät. Lahm, Weltmeister von 2014, hat Großes vor: Er möchte sein Turnier als politischen Gegenentwurf zu den Veranstaltungen in Katar und Russland positionieren, und dabei käme ihm eine erfolgreiche deutsche Nationalmannschaft sehr gelegen. Mit dem Tagesgeschäft der A-Elf hat er offiziell nichts zu tun. Eine Meinung hat er trotzdem.