Von Stefan Galler

Hätte der brasilianische Ronaldo nach seiner Karriere ein solches Buch geschrieben oder der Engländer Paul Gascoigne, man hätte wohl von einem Glaubwürdigkeitsproblem sprechen können. Oder womöglich Max Eberl, der einst bei den Bayern das Kicken erlernt hat und im Anschluss an seine Laufbahn bei Borussia Mönchengladbach im wahrsten Sinne des Wortes ein Schwergewicht unter den Fußballfunktionären wurde, auch in diesem Fall wären die Promoter eines Werkes über gesundes Leben, Ernährung und Bewegung womöglich an ihre Grenzen gestoßen. Aber bei Philipp Lahm sollte das funktionieren.

Der mittlerweile 38 Jahre alte Kapitän der deutschen Weltmeistermannschaft von 2014 hält offenbar auch fünf Jahre nach seinem Rücktritt noch immer sein Kampfgewicht und wirkt im Ganzen so jugendlich wie eh und je. Wie er das trotz des alltäglichen Stresses, den er als Unternehmer, Turnierdirektor der kommenden Europameisterschaft 2024 in Deutschland und Familienvater hinbekommt, hat er nun gemeinsam mit einem Expertenteam zu Papier gebracht. Unter dem Titel "Gesund kann jede*r" ist im Südwest-Verlag ein etwa 250 Seiten starkes Buch entstanden, das man als Rundumberater für alle Fragen zu Körper, Freizeitsport, Essen und Entspannung bezeichnen kann.

Bei der Vorstellung des reich bebilderten Büchleins im Lokal "Coubertin" im Olympiapark ist das Medieninteresse gewaltig. Diverse Kamerateams und etwa zwei Dutzend Reporter tummeln sich im Raum, kaum überraschend hat sie nicht nur die Buchpräsentation, sondern auch der jüngste Wirbel bei Lahms Ex-Klub FC Bayern angelockt. Und so drehen sich recht schnell die meisten Nachfragen um Robert Lewandowski, Julian Nagelsmann und ganz allgemein den "FC Hollywood".

Beim Abnehmen müsse man sich realistische, kurzfristige Ziele setzen, sagt Lahm

Doch der gebürtige Münchner, selbst als Enddreißiger nicht nur optisch, sondern auch in Sachen Freundlichkeit und Anstand noch immer Traum aller Schwiegermütter, umschifft alle Riffe mit der ihm eigenen Diplomatie. Er verfolge seinen Ex-Klub, "das ist klar", sagt der frühere Kapitän, aber er sei eben "nicht in der Verantwortung", weshalb er sich mit einem Saisonresümee zurückhalten wolle. Zu einem möglichen Lewandowski-Weggang nur so viel: "Es ist schade, dass so jemand die Bundesliga verlassen will", sagt Lahm, das gelte im Übrigen auch für Erling Haaland, dessen Transfer von Dortmund zu Manchester City bereits feststeht. Er selbst habe Lewandowski "in letzter Zeit öfter getroffen", sagt der Ex-Profi, aber über Vertragsangelegenheiten "redet er bestimmt nicht mit mir".

Detailansicht öffnen Als Spieler bislang noch erfolgreicher als als Buchautor: Philipp Lahm mit der Meisterschale aus dem Jahr 2017. (Foto: Peter Kneffel/dpa)

Abgesehen davon redet Lahm auch viel lieber über sein Buch als über die Kapriolen an der Säbener Straße. Lahm nennt "Bewegung, Ernährung und Entspannung als drei Komponenten", die für die Gesundheit relevant seien. Und er verrät ein paar Tricks, wie er auch nach seiner aktiven Zeit mit damals zwei Trainingseinheiten pro Tag in Bewegung bleibt: "Beim Telefonieren setze ich mir den Kopfhörer auf und gehe herum." Auch sei beispielsweise ratsam, bei einer Fahrt mit dem öffentlichen Nahverkehr eine Haltestelle zu früh auszusteigen und den Rest des Weges zu Fuß zurückzulegen. schließlich sei "Sitzen das neue Rauchen" und Bewegungsmangel eine der großen Gefahren für die Gesundheit.

Beim Abnehmen müsse man sich realistische, eher kurzfristige Ziele setzen. "Ich hatte als Kind nur den Traum, irgendwann Weltmeister zu werden. Aber in meiner Karriere ging es mir immer nur darum, den nächsten Schritt zu machen." Er selbst treibe immer noch dreimal wöchentlich Sport, bewege sich "so viel wie möglich zu Fuß oder mit dem Rad" und achte stark auf seine Ernährung. Vier Mahlzeiten wie zur aktiven Zeit gebe es selbstverständlich nicht mehr. Er esse "auch mal Fleisch, aber nicht jeden Tag", bevorzuge nachhaltige, regionale Produkte. "Ganz einfach reicht, es muss nichts Besonderes sein." Und Lahm, der großen Wert darauf legt, Mahlzeiten nach Möglichkeit mit der Familie zusammen einzunehmen, gönne sich auch beizeiten "Schokolade oder Gummibärli", denn: "Süßes gehört dazu zum Leben."

Lahm sagt aber auch: "Ich will gesund sein, will Spaß haben am Leben."

Die meisten Aussagen sind nicht neu, aber durchaus praktisch. Und womöglich erreicht man ja den ein oder anderen Leser, der sich mit derlei Themen nicht auseinandersetzen würde, wenn nicht ein Fußballidol dahinterstünde. Bestes Beispiel sind die Kinderbücher, die Lahms Kumpel Bastian Schweinsteiger gemeinsam mit dem früheren Skifahrer Felix Neureuther veröffentlicht hat und in denen es auch darum geht, den Kids mehr oder weniger subtil Bewegung und Teamgeist nahezubringen.

Zu den Experten, mit denen Lahm bei diesem Buchprojekt zusammenarbeitet, gehören Ärzte, Ernährungswissenschaftler und ein Mentaltrainer. Und es besteht eine Kooperation mit den bayerischen Heilbädern, was wiederum zu Lahms Credo von der idealen Freizeitgestaltung in der freien Natur passt: "Ob Seen oder Berge, wir haben in Bayern so viele Möglichkeiten, uns draußen auf einfache Art zu bewegen. Das ist alles keine Hexerei." Denn eines sei für ihn besonders wichtig, unterstreicht der 113-fache Nationalspieler: "Ich will gesund sein, will Spaß haben am Leben." Das wolle er mit diesem Buch vermitteln, und zwar "ohne Zeigefinger".