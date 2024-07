Zwei ehemalige Fußballprofis waren die Gesichter der Europameisterschaft in Deutschland: Philipp Lahm , 40, Kapitän der Weltmeister-Mannschaft von 2014, als Turnierdirektor – und Célia Šašić, 36, Europameisterin 2009 und 2013 und heute Vizepräsidentin des Deutschen Fußball -Bunds, als EM-Botschafterin. Die SZ trifft die beiden im Berliner Hotel Adlon, wo in der Lobby sanfte Klaviermusik für diejenigen gespielt wird, die später mit Limousinen ins Olympiastadion gefahren werden. Draußen ziehen derweil die singenden und trötenden Fan-Scharen am Brandenburger Tor vorbei. Vier Wochen lang waren Lahm und Šašić im EM-Land unterwegs, vor allem mit der Deutschen Bahn. Zeit, ein Fazit zu ziehen: über Städte in Partylaune, ein gemeinsames Europagefühl – und darüber, was sie bewusst anders gemacht haben als Franz Beckenbauer bei der WM 2006.

SZ: Frau Šašić, Herr Lahm, einmal haben wir uns während der EM zufällig in einem Zug von Hamburg nach Berlin getroffen. Sie waren mit Ihren Koffern unterwegs wie Hunderttausende Fans in den vergangenen Wochen. Was nehmen Sie mit von ihrer Deutschlandreise?

Philipp Lahm: In der Vorrunde sind wir fast durchgehend mit dem Zug gereist. Später bin ich, das gebe ich zu, auch mal geflogen. Man fährt von Stadt zu Stadt, und man bekommt natürlich vor allem diese ganzen Fans mit. Mir war bisher nicht so bewusst, wie viele ausländische Besucher während eines Turniers einfach nur im Land unterwegs sind. Tausende sind in den Stadien, klar, die sieht und hört man – aber die Schotten zum Beispiel waren auch an Orten, an denen sie gar nicht gespielt haben. Die waren überall.

Célia Šašić: Ich kann vielleicht ein Erlebnis von meiner Fahrt von Stuttgart nach Frankfurt am Tag nach dem Viertelfinale erzählen: Ich hatte keine Sitzplatzreservierung, der Zug war voll, ich habe dann einen Platz gefunden zwischen drei Engländern und zwei Schweizern, die auf dem Weg zu ihrem Viertelfinale waren. Irgendwann meinten die Schweizer: Dich kennen wir irgendwoher, so sind wir ins Gespräch gekommen. Die beiden waren schon mehrmals zurück nach Hause gefahren und dann wiedergekommen, immer mit der Bahn. Der eine ist Bundesliga-Fan und reist fast jedes Wochenende dem VfL Wolfsburg hinterher. Man begegnet da einfach Menschen, die von ihrer Leidenschaft zu diesem Sport erzählen. Zwischendurch kam dann noch ein Ukrainer vorbei, die Schweizer fragten: Und, für wen bist du? Der guckte nach links und rechts und sagte: Fifty-fifty!

Waren Sie während der gesamten EM zu zweit unterwegs?

Šašić: An einem Spieltag haben wir uns getrennt.

Lahm: Und auf vielen Reisen waren wir getrennt, weil Célia ja im Westen zu Hause ist und ich im Süden.

Šašić: So war es für mich oft möglich, zu Hause anstatt im Hotel zu schlafen. Dafür habe ich in Kauf genommen, dass Philipp auch mal alleine ist (lacht).

Bei der WM 2006 hat Franz Beckenbauer mehr als 40 der 64 Spiele mit seinem Hubschrauber besucht – und auch als Turnierchef vieles überstrahlt. 2024 sind Sie als EM-Doppelspitze gereist. Sollte das auch ein Signal sein?

Lahm: Unser Ansatz war ja immer: Es soll eine Uefa Euro 2024 für alle werden. Dann ist es normal, dass ein Mann und eine Frau das Turnier repräsentieren. Natürlich sagt das auch etwas aus.

Wie vielen Königen haben Sie die Hand geschüttelt?

Lahm: So viele waren es gar nicht ...

Šašić: Wir waren beim royalen Duell in Frankfurt, England gegen Dänemark. Aus Belgien war auch der König da ...

... und beim Spiel Deutschland – Spanien sind Sie, Frau Šašić, zwischen Carles Puyol und Oliver Kahn gesessen ...

Šašić: ... wenn man die auch als Könige bezeichnen möchte ...

Detailansicht öffnen „Ich finde es schön, wenn ehemalige Profis dieses Turnier miterleben wollen“: Célia Šašić, hier zwischen Oliver Kahn und Karl-Heinz Riedle. Nicht im Bild: Carles Puyol. (Foto: Michaela Merk/Imago)

Zwischen diesen beiden fürchtet man doch um seine körperliche Unversehrtheit!

Šašić: Die waren auf dem Platz früher vielleicht impulsiv, sind aber sehr nette Menschen! Ich finde es schön, wenn ehemalige Profis, die dieses Spiel einst geprägt haben, jetzt dieses Turnier miterleben wollen. Egal, wie lang es her ist: Sie wissen, wie besonders es ist, so ein Turnier zu spielen, und dann noch im eigenen Land. Wir beide, Philipp und ich, hatten diese Chance doppelt ...

... bei der Männer-WM 2006 und der Frauen-WM 2011.

Šašić: Ja, und jeweils einmal als Spieler oder Spielerin und jetzt erneut, in offizieller Funktion. Das ist schon etwas Besonderes.

Lahm: Dass wir beide da zwischen den höchsten Vertretern der deutschen und europäischen Politik sitzen – das ist natürlich ein Privileg. Aber wenn wir auf die letzten sechs Jahre zurückschauen: Da haben wir gegenüber diesen Institutionen oft auch vermittelt. Und viel erklärt: was wir uns von so einem Großereignis für die Gesellschaft erwarten und erhoffen. Die Garantien für dieses Turnier wurden noch von der ehemaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel unterschrieben. Das ist ein gemeinsamer Weg, den man gegangen ist, vom Bewerbungsverfahren bis heute. Wir beide stehen nicht in der operativen Verantwortung. Aber vieles von dem, was wir – neben dem reinen Sport – umsetzen wollten, haben wir geschafft.

Gibt es für Sie den einen persönlichen EM-Moment? Eine Begegnung, die Sie nicht vergessen werden?

Šašić: Das sind so viele ...

Lahm: Wir hatten sechs Jahre Vorbereitung. Die Nationalmannschaft hat nicht gut gespielt, aber wir haben trotzdem versucht, Euphorie zu entfachen. Für mich war dieser besondere Moment dann, als ich zwei Tage vor dem Turnierstart mit meinem elfjährigen Sohn kurz in München in der Stadt war. Ungefähr hundert Meter weiter haben da schon die Schotten mit dem Dudelsack gespielt und gesungen – und mein Sohn meinte, Papa, lass uns da hinschauen. Ich war mit Käppi unterwegs, einigermaßen inkognito, und habe gesagt, das machen wir. Da merkte ich: Es ist genau das eingetreten, was wir uns erhofft haben! Dafür ist dieses Turnier: Menschen kommen aus verschiedenen Ländern zusammen, man zeigt einander, wie man ist und wie man miteinander leben will. Jetzt war es wirklich greifbar.

Šašić: Ich bin mit der U-Bahn zum Deutschland-Spiel in Stuttgart gefahren, das war auch eine herrliche Erfahrung.

Inmitten der deutschen und spanischen Fans?

Šašić: Ja. Der Zug war schon supervoll, aber dann rief einer: Nein, nein, die müssen wir reinlassen, das ist die Šašić! Da waren kleine Kinder dabei, da waren Erwachsene, die aufgepasst haben, dass die Kleinen nicht zu sehr gedrängt werden, da waren aber auch ein, zwei Spanier dabei. Die Stimmung war absolut friedlich. Und was mir auch aufgefallen ist: wie viele Leute auf uns zukommen und einfach Danke sagen. Danke für dieses Turnier, danke, dass wir hier gemeinsam mit so vielen anderen Europäerinnen und Europäern feiern dürfen. In einem freien Land, mitten in Europa.

Lahm: Das ging mir auch so. Es waren viele deutsche Fans, die sich bedankt haben, aber nicht nur. Die niederländischen Verantwortlichen haben zum Beispiel explizit Danke gesagt auch im Namen ihren Fans, weil die sich, wo immer sie hinkamen, unglaublich wohl und willkommen gefühlt haben.

Šašić: Oder die Rumänen mit ihrem Brief, den sie in München in der Kabine hinterlassen haben. Es ist schon vieles so gekommen, wie wir es uns gewünscht haben. Wenn man diese Freude und Unbeschwertheit für ein paar Wochen erlebt, dann macht das was mit den Menschen, dann stärkt das hoffentlich auch die Zivilgesellschaft. Und ich glaube, es stärkt auch ein bisschen das Selbstverständnis von uns als europäischer Gemeinschaft. Einfach mal zu zeigen: Okay, das sind wir!

Nun gab es auch einige nationalistische Parolen in den Stadien und auf den Fanzonen, es gab die Diskussion um den Wolfsgruß rund um die Spiele der Türken ...

Lahm: ... und wo immer möglich, wurde das von der Uefa konsequent geahndet.

Am Ende würden Sie sagen: Es sind weniger solche Ärgernisse, es sind auch weniger die Siege oder Niederlagen, die man mitnimmt, sondern die Begegnungen?

Lahm: Begegnungen – und Erinnerungen! Warum war das „Sommermärchen“ 2006 so bleibend? Weil wir zurückdenken an eine schöne Zeit, eine befreite Zeit, in der man nicht ständig die Probleme und Herausforderungen im Kopf hat, die wir alle haben und die das Land natürlich hat. So behalten hoffentlich auch viele Menschen die Euro in Erinnerung.

Detailansicht öffnen Die Vorlage: das sogenannte Sommermärchen 2006, hier in Berlin. (Foto: Marcel Mettelsiefen/dpa)

Der Bundestrainer Julian Nagelsmann meinte nach dem deutschen Ausscheiden sinngemäß: Wir haben mit unserem Auftreten die Menschen geeint, aber jetzt müssen wir diese Symbiose in wichtigeren Bereichen als dem Fußball fortsetzen. Man kann so ein Turnier auch mit Erwartungen überfordern.

Lahm: Der Fußball kann ein Mosaiksteinchen sein, er kann Impulse setzen. Aber natürlich kann der Fußball nicht unsere Probleme auf der Welt lösen.

Šašić: Am Ende ist Fußball ein Spiel, das darf man nicht vergessen. Der Fußball ist so groß in Deutschland und Europa, er berührt so viele Menschen – deshalb haben die Fußballinstitutionen eine Verantwortung. Jeder Einzelne muss seinen Teil zum friedlichen Zusammenleben beitragen. Und der Beitrag des Fußballs ist eben, die Menschen zusammenzubringen. Fußball – ohne es jetzt zu überhöhen – ist solidarisch, ist für alle. Das kann der Fußball leisten, und dann auch Punkt.

Es ist vor allem der Amateurfußball, der Kinder- und Jugendfußball, der diesen Beitrag leistet. Die Hunderttausenden Ehrenamtlichen – von denen es immer weniger gibt.

Šašić: Die Zahlen sind zuletzt wieder nach oben gegangen, mehr Frauen treten in Vereine ein, wir haben wieder mehr Schiedsrichter. Erfahrungsgemäß gibt es nach großen Turnieren immer noch mal einen Ansturm. Aber klar, wichtig ist es, jetzt diese Vereinsstrukturen zu stärken. In diesen Vereinen wird ja nicht nur Fußball gespielt. Da wurden auch uns beiden als Kindern schon auf spielerische Art bestimmte Dinge beigebracht: sich an Regeln zu halten, gemeinsam ein großes Ziel zu erreichen, respektvoll miteinander umzugehen.

Lahm: Wir haben das Projekt „Treffpunkt Fußball“ ins Leben gerufen, um die Basis des Fußballs zu stärken. Das ist ein digitales Vereinsnetzwerk, das Sportvereine mit zivilgesellschaftlichem Engagement und Unternehmen verbindet. Vereinen fehlen oft die Mittel, um soziale Projekte umzusetzen – dann können diese Organisationen einspringen und unterstützen. Treffpunkt Fußball stellt den Kontakt her, macht Best-Practice-Beispiele sichtbar und bietet eine Plattform für Zusammenarbeit. Außerdem haben wir zusammen mit der „Stiftung für Engagement und Ehrenamt“ eine Volunteer-Akademie gegründet, die jetzt auch über das Turnier hinaus bestehen wird. Wir haben uns immer gefragt: Was bleibt für die Zeit nach dem Turnier?

Detailansicht öffnen Gut gelaunt: Célia Šašić und Philipp Lahm bei einem Mediengespräch in Leipzig. (Foto: Rolf-Peter Stoffels/Imago)

Glauben Sie denn, dass sich viele EM-Volunteers demnächst auch in den Vereinen engagieren? Sind das nicht vor allem Event-Freiwillige, die gerne für eine gewisse Zeit bei etwas Großem dabei sind?

Lahm: Dass alle 16 000 Volunteers daran teilnehmen, wird sicher nicht passieren. Aber es ist jetzt eine zentrale Anlaufstelle geschaffen – und einige haben die Möglichkeit, jetzt dranzubleiben. Es gibt dort Kurse zur Fort- und Weiterbildung. Es muss gar nicht immer der Fußball sein, es gibt so viele andere Ehrenämter.

Šašić: Man kann dem Engagement dadurch einen Wert geben. Viele Volunteers haben mir erzählt, dass sie über diese Akademie ihren Erste-Hilfe-Kurs gemacht haben, den können sie jetzt auch in ihrem täglichen Leben nutzen. Engagement heißt dann nicht nur, seine Zeit für andere herzugeben, sondern auch selbst davon zu profitieren – und im Endeffekt profitieren wir wieder alle davon. Die Herausforderung bestand ja nicht darin, Volunteers für die Euro zu finden, da hätten wir fünf Turniere ausrichten können bei der Anzahl an Bewerbungen. Das Wichtige ist, konstant Menschen zu finden und zu begleiten, die sich engagieren.

Haben Sie sich eigentlich diesen viel bemühten Begriff des „Sommermärchens 2.0“ zu eigen gemacht? Oder waren Sie von Anfang an darauf aus, etwas Eigenes zu kreieren?

Lahm: Wir wurden ständig danach gefragt, logischerweise. Aber die Zeiten verändern sich: 2006, damals hatten wir alle noch nicht einmal Smartphones (hebt sein Handy in die Luft). Und auch damals kam der Begriff erst im Nachhinein auf, durch Sönke Wortmanns Film „Deutschland. Ein Sommermärchen“.

SZ Plus Interview mit Philipp Lahm : "Geld bekommen die Spieler mehr als genug" Der ehemalige Kapitän Philipp Lahm fordert die deutschen Nationalspieler zu mehr Identifikation auf, von den Teamverantwortlichen verlangt er klarere Führung. Die Heim-EM 2024 will er als Turnierdirektor nutzen, um ein Zeichen für Demokratie zu setzen. Interview von Claudio Catuogno und Christof Kneer

Über Nachhaltigkeit haben 2006 auch noch nicht viele gesprochen. Sie haben nun dieses Cluster-Konzept im Spielplan entwickelt, das weniger Reisen zur Folge haben sollte. Haben sich darüber eigentlich schon die Engländer informiert, die in vier Jahren die EM ausrichten?

Lahm: Mit einer Person vom englischen Verband haben wir uns vergangene Woche in Leipzig getroffen. Die hatte sich das Turnier über mehrere Tage angeschaut. In erster Linie steckt hinter diesen Festlegungen aber die Uefa. Die waren für viele unserer Ideen sehr, sehr offen. Für den Spielplan, aber auch für den Klimafonds, über den jetzt sieben Millionen Euro in den Amateurfußball fließen werden. Das Geld kommt von der Uefa. Und ich bin mir sicher, dass die Uefa die nun gesetzten Standards in Zukunft nicht mehr unterschreiten wird.

Die Fifa wird ihre WM 2030 dann in Paraguay, Argentinien, Uruguay, Spanien, Portugal und Marokko ausrichten, aber das ist eine andere Baustelle. Wie kam dieses Cluster-Konzept aus Ihrer Sicht beim Publikum an? Uns sind einige Fans begegnet, die es schade fanden, dass sie nicht mehr unterwegs sein konnten im Land, weil ihr Team mehrmals am selben Ort spielte. Die deutsche Elf war zweimal in Stuttgart zu Gast – aber nie in Berlin.

Lahm: Ich weiß, dass unglaublich viele das Angebot der Bahn wahrgenommen haben, vergünstigt zu reisen. Da war die Nachfrage sehr hoch. Und was den Spielplan betrifft: Da kann man die Vorrunde beeinflussen – was danach passiert, lässt sich kaum vorhersehen. Deutschland hätte auch ein Viertelfinale in Berlin spielen können bei einer anderen Konstellation. Gewünscht hätte ich mir, dass sie ganz am Ende in Berlin spielen.

Detailansicht öffnen Fanmarsch niederländischer Anhänger in Berlin. (Foto: Fabian Sommer/dpa)

Sie hatten vor dem Turnier ja gewisse Sorgen geäußert: Egal, wie toll die Organisation ist – wenn die Nationalelf früh ausscheidet, kommt keine Stimmung auf. Hat die Nationalelf ihren Beitrag geleistet, auch wenn es nicht fürs Finale gereicht hat?

Lahm: Die Niederländer hätten ihre Fanwalks gemacht, auch wenn die Deutschen in der Vorrunde ausgeschieden wären. Es wären auch genug tolle Fans aus Georgien oder Rumänien da gewesen. Aber diese Freude und dieser Zusammenhalt, die wir erlebt haben, die haben natürlich die deutsche Mannschaft beeinflusst. Das ist auch eine Leistung von Julian Nagelsmann, der in den vergangenen Monaten ein funktionierendes Gerüst gebildet hat, mit Spielern wie Toni Kroos und Ilkay Gündogan. Die Deutschen sind wirklich als Team aufgetreten – man braucht nicht so viel mehr, wenn eine Mannschaft es schafft, nahbar zu sein.

Šašić: In Stuttgart hatte man auch nach der Niederlage das Gefühl: Da ist eine Verbindung entstanden zwischen der Mannschaft und den Menschen. Das war ein ganz wesentlicher Beitrag zu dem Gefühl, mit dem sich die Leute an dieses Turnier erinnern werden.

SZ Plus Deutsches EM-Aus : Julsi ist jetzt Staatsmann Zum Abschluss zeigt sich Julian Nagelsmann überwältigt von allem und appelliert an die Gemeinschaft im Land. Die Wucht seines Amtes hat der Bundestrainer endgültig begriffen – und doch beim 1:2 gegen Spanien noch mal einen Fehler wie ein Vereinstrainer gemacht. Von Christof Kneer

Eine andere Sorge war vor dem Turnier auch das Thema Sicherheit. Es gab den Influencer, der sich im Maskottchen-Kostüm ins Eröffnungsspiel geschmuggelt hat, es gab den Mann, der in Dortmund ins Stadiondach geklettert ist. Von wie vielen solchen Ereignissen wissen Sie noch, von denen wir nichts wissen?

Lahm: Von keinen. Ganz ehrlich. Ich war vor dem Turnierstart noch beim „Coordination Center“ in Neuss, wo Polizisten aus allen teilnehmenden Ländern stationiert waren, und habe mir das alles angeschaut. Ich habe immer gesagt, dass ich den Sicherheitsbehörden vertraue. Und es ist im Großen und Ganzen alles friedlich und sicher abgelaufen. Davor habe ich großen Respekt, viele Polizeieinheiten hatten eine Urlaubssperre und haben einen großen Aufwand betrieben.

Am Ende hat nur einer seine Aufgabe nicht erfüllt: das Wetter.

Šašić: Das Wetter war Philipps Aufgabe.

Sie hatten aber auch keine Rotoren wie einst Franz Beckenbauer an seinem Helikopter, der damit die Wolken vertrieben hat.

Lahm: Stimmt. Da haben wir die Erklärung.

Šašić: Aber ich muss auch sagen: Wir waren zweimal in Dortmund, und obwohl es dort geschüttet hat ohne Ende und die Fanzone gesperrt werden musste, war da null Tristesse. Die Fans haben gesagt: Wir lassen uns unseren Spaß doch vom Wetter nicht nehmen.

Über die Deutsche Bahn müssen wir natürlich noch kurz reden. Sie sind auch einmal auf der Anreise zu einem Spiel stecken geblieben.

Lahm: Ich bin aber auch zehn Tage ohne Probleme gereist, mit den gefühlt normalen 15 bis 20 Minuten Verspätung.

Detailansicht öffnen Botschaft mit passender Miene: Ein deutscher Fan ist offensichtlich unzufrieden. (Foto: Frank Heinen/Rene Schulz/Imago)

Aber es war in der internationalen Berichterstattung natürlich das Thema: Wenn etwas an Deutschland ausgesetzt wurde, ging es häufig um die Transport-Infrastruktur. Da kann natürlich der Fußball am allerwenigsten dafür, aber liegt darin nicht schon auch eine Lehre für das Land?

Lahm: Auf jeden Fall. Die deutsche Bevölkerung hat oft genug gemeckert, auch schon vor dem Turnier, dass nicht alles pünktlich geht. Daran müssen wir immer wieder arbeiten, die Infrastruktur müssen wir verbessern, das gilt übrigens auch, wenn man mit dem Auto unterwegs ist.

Bleibt die Frage, wie es für Sie persönlich nun weitergeht, nach der langen Strecke bis zu dieser EM. Frau Šašić, DFB-Vizepräsidentin bleibt DFB-Vizepräsidentin?

Šašić: Wir haben die Position eben erst geschaffen, da machen wir uns gerade erst auf den Weg. Ich sitze in der Uefa in einer Arbeitsgruppe zu den Themen Gleichstellung und Diversität, da müssen wir dranbleiben: Wie können wir mehr Perspektiven in den Sport einbringen, mehr Einfluss nehmen auf allen Ebenen und die Strukturen anpassen?

Herr Lahm, Sie haben immer gesagt, Sie machen sich keinerlei Gedanken in Richtung Zukunft – können Sie zumindest sagen, was Ihnen ab jetzt Spaß machen würde?

Lahm: Ich habe meine Stiftung, ich habe ein Unternehmen, ich mache Consulting mit meinem Team, also habe ich genug zu tun. Den Rest lasse ich auf mich zukommen.

Franz Beckenbauer hat neben einem WM-Sieg als Spieler und einer Heimturnier-Organisation auch noch einen WM-Titel als Trainer geholt.

Lahm: Die Frage ist, was er in den ersten sechs Monaten nach der WM damals gemacht hat – nicht allzu viel, denke ich. Es war sehr intensiv, gerade in den letzten Monaten. Ich habe tolle Aufgaben, um die ich mich wieder mehr kümmern kann. Aber Weltmeister als Trainer, das ist ausgeschlossen.