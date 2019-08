Luhmühlen (dpa) - Der dreimalige Olympiasieger Michael Jung geht bei der Vielseitigkeits-EM in Luhmühlen als Führender in das abschließende Springen am Sonntag. Der 37-Jährige aus Horb blieb am Samstag beim Geländeritt auf Chipmunk ohne Strafpunkte und verteidigte seine Spitzenposition nach der Dressur. "Chipmunk ist ein fantastisches Pferd", sagte Jung, der den elf Jahre alten Wallach erst seit Anfang des Jahres reitet. "Wir haben superschnell zusammengefunden."

Jungs Ergebnis zählte auch für die deutsche Mannschaft. Vor ihm waren seine Teamkollegen Andreas Dibowski aus Döhle mit Corrida und Kai Rüder von der Insel Fehmarn mit Colani Sunrise gestartet. Sie kassierten wegen Zeitüberschreitungen allerdings Strafpunkte. Letzte deutsche Teamstarterin war Titelverteidigerin Ingrid Klimke aus Münster mit Hale Bob, die im Einzel nach der Dressur als Zweite knapp hinter Jung gelegen hatte.

In Luhmühlen gibt Jung mit Chipmunk seine Championats-Premiere. Am Sonntag (11.00 Uhr) im Springen kann er seinen vierten Einzel-Titel bei einer EM gewinnen. Sein langfristiges Ziel mit Chipmunk sind die Olympischen Spielen 2020 in Tokio.