Luhmühlen (dpa) - Die Pferde der deutschen Vielseitigkeitsreiter haben am Mittwoch den obligatorischen Veterinär-Check vor den Europameisterschaften in Luhmühlen ohne Probleme bestanden. Bundestrainer Hans Melzer durfte als Gastgeber zwölf Paare für das kontinentale Championat in der Lüneburger Heide benennen. Am Donnerstag und Freitag steht die Dressur an, am Samstag (jeweils 10.00 Uhr) die Geländeprüfung. Die Titel-Entscheidungen in der Mannschaft und im Einzel fallen am Sonntag (11.15 Uhr) im abschließenden Springen.