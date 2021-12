Pferdezucht:Befleckte Empfängnis

Wie viel ist ihr Spermium in Zukunft noch wert? Zuchthengste in der Hengststation.

Von Gabriele Pochhammer

Es ist fast zehn Jahre her, dass Chacco Blue vor seinem Heimatstall tot zusammenbrach. Er war erst 14 Jahre alt. Chacco Blue soll damals der Lieblingshengst von Paul Schockemöhle gewesen sein, dem Herrn über ein gewaltiges Imperium von mehreren Tausend Springpferden, Deckhengsten, Stuten und Jungpferden aller Altersklassen. Die Zuneigung des Gestütsherrn hatte Chacco Blue natürlich nicht seinen schönen Augen zu verdanken. Der braune Hengst verkörperte alles, was sich Reiter und Züchter von einem Springpferd erträumen, er gewann diverse Große Preise, 2011 war er Dritter beim wichtigsten Springen in Aachen. Und viele seiner Kinder würden es ihm gleichtun - das war an diesem Junitag im Jahr 2012 schon abzusehen.