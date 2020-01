Neustadt/Dosse (dpa/bb) – Patrick Stühlmeyer hat auf Vahoka du Temple den Großen Preis des Landes Brandenburg beim Zwei-Sterne-Turnier in Neustadt/Dosse gewonnen. Im Stechen des mit 25 000 Euro dotierten Weltranglisten-Springens erreichte der 29-Jährige bei seinem fehlerfreien Ritt am Sonntag die schnellste Zeit und kassierte eine Siegprämie von 6250 Euro. Stühlmeyer reitet für das Mühlener Gestüt von Paul Schockemöhle.

Die Plätze zwei und drei hinter gingen an Routinier Carsten-Otto Nagel (Wedel) auf L’Esperance und Harm Lahde (Varst) auf Oak Grove’s Laith. Beste ausländische Starterin war die Dänin Rikke Haastrup (Casira) als Vierte.

Am Samstag hatte der Däne Lars Bak Andersen hat das erste Weltranglistenspringen des Turniers in Brandenburg gewonnen. Der 40-Jährige, der seit langem in Schleswig-Holstein lebt, setzte sich ohne Fehler dank der schnellsten Zeit auf Qualisya vor Patrick Stühlmeyer und Frederic Tillmann durch. Der Sieger wurde neben einer Prämie in Höhe von 5000 Euro mit einem Pferdeanhänger im Wert von 8250 Euro belohnt.

Insgesamt fanden an den fünf Turniertagen 30 Springprüfungen für Amateure und Profis mit insgesamt 74 200 Euro Dotierung statt.