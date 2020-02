Neumünster (dpa/lno) - Das Reit- und Springturnier in den Holstenhallen in Neumünster ist auf Wachstumskurs. Erstmals übersteigt der Etat bei der 70. Auflage die Millionen-Grenze (1 050 000 Euro). Bei den Prüfungen vom Donnerstag bis Sonntag gibt es 305 000 Euro zu gewinnen.

Hauptgrund für den Anstieg ist die erstmalige Einbindung des Finals der Riders Tour der Springreiter. Der Große Preis am Sonntag ist mit 75 000 Euro dotiert. Die Top-Drei-Reiter in der Gesamtwertung der Riders Tour können sich jeweils über ein Auto freuen. Gesamtwert der drei Vehikel: 200 000 Euro. Vor der sechsten und letzten Prüfung der internationalen Springsport-Serie führt Nisse Lüneburg aus Hetlingen das Klassement überlegen an. Der 31-Jährige hatte im vergangenen Mai das Deutsche Derby in Hamburg und im September beim Turnier in Paderborn gewonnen.

Neumünster ist auch die neunte Etappe von elf Weltcup-Stationen der Westeuropa-Liga in der Dressur. Am Samstag steht der Grand Prix an, einen Tag später die Weltcup-Kür. Die beiden gemeinsam in der Gesamtwertung führenden Geschwister Jessica von Bredow-Werndl und Benjamin Werndl aus Aubenhausen sind ebenso am Start wie die sechsmalige Olympiasiegerin Isabell Werth.

Die 50-Jährige aus Rheinberg gewann in dieser Saison bereits drei Weltcup-Prüfungen. Im Vorjahr siegte sie in Neumünster in der Kür. Als Gewinnerin des Gesamt-Weltcups 2019 ist sie für das Finale der bedeutendsten Hallenserie im April in Las Vegas qualifiziert.