Von Sebastian Winter

Die Munich Indoors können nach der Absage vor einem Jahr auch in diesem November wegen der Corona-Pandemie nicht stattfinden. Das internationale Reitturnier, das seit 1998 immer im November in der Olympiahalle in München ausgetragen wird, ist nun für den 17. bis 20. November 2022 an selber Stelle geplant. "Wir haben die Situation gründlich abgewogen und müssen nun leider die Entscheidung treffen, die Munich Indoors erneut zu verschieben", erklärte Turnierchef Volker Wulff. Maßgeblich dafür sei die Verlängerung der epidemischen Lage durch die Bundesregierung bis zum 11. November 2021: "Das macht es unmöglich, die Munich Indoors als Veranstaltung in der Olympiahalle im November auf sichere Beine zu stellen", sagt Wulff, der zugleich betont, unbedingt an der Veranstaltung festhalten zu wollen: "Es steckt sehr viel Herzblut darin und wir hängen sehr an der Olympiahalle als Austragungsort." Bereits erworbene Tickets für das diesjährige Turnier behalten ihre Gültigkeit fürs nächste Jahr.